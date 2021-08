Nicola Priest, de 23 años, mata a su hija de tres años, la madre estaba obsesionada con las selfies que hizo en Tik Tok diciendo “me equivoqué, estuve mal”, en un crimen que conmocionó a la comunidad informó el portal de noticias de The Sun .

En el fondo se escucha la siguiente canción sobre le tema: “Lo siento mamá y papá. Sé que me equivoqué, estuve mal. Debería haberlo hecho, debería haberlo hecho mejor”, como una forma de arrepentimiento que expresó en las redes sociales.

Ante todo esto, el juez decidió agregar a su explicación lo siguiente y de manera textual: “Pero como muchos niños de su edad, Kaylee no quería irse a la cama, sino quedarse despierta y jugar” y dejó a todos con el asombro.

Hablando con The Sun, el padre de Redfern, Andrew Redfern, señaló a Priest como una “madre malvada”, señalando que descuidó a su hija cuando tuviera una necesidad. El Sr. Redfern, de 42 años, dijo: “Nikki es una madre malvada, no merece tener hijos”. Archivado como: Mata a su hija

Pero luego explicó esto: “Una pronta llamada de asistencia médica por parte de uno u otro de ustedes habría salvado la vida de Kaylee”, recriminó el juez que no pudo evitar juzgar los hechos como se fueron presentando en la corte.

De manera textual dijo sobre el tema: “Ella estaba parada afuera de esta casa fumando y el pañal de Kaylee necesitaba cambiarse. Ella dijo ‘puedes quedarte en ella’, esa fue su actitud. Ella no venía a la casa para llevarla al baño”.

Un caso similar se reportó en septiembre de 2020 cuandotras degollar a su hijastra hace 16 años por rechazar sus insinuaciones sexuales, Raúl Mata fue arrestado. El diario The Sun reseñó este sábado que un hombre identificado como Raúl Mata, de 44 años, supuestamente fue quien cortó la garganta de su hijastra de 16 años después de que ella rechazara sus insinuaciones sexuales inapropiadas.

Según relató The Sun, oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade, en Florida, acudieron a una casa móvil que Raúl Mata compartía con Mejía y su madre Delcia Oliva luego de que él mismo llamara al 911 e informara que la joven no tenía signos vitales el 17 de septiembre de 2004, indicó la policía en un comunicado de prensa emitido este lunes.

MUESTRAS DE ADN

No se realizaron arrestos en aquel entonces y las pruebas de ADN utilizadas para comparar las muestras encontradas debajo de las uñas de Mejía no estaban disponibles en el momento del asesinato hace 16 años, contó The Sun.

La muerte de Mejía sacudió a la comunidad de Miami y, en 2015, WFOR-TV citó a un detective quien dijo que Raúl Mata era un sospechoso, pero fue interrogado extensamente y negó que él hubiese causado la muerte de la adolescente.