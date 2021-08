Dos de los cuatro hijos que tiene el cantante Marco Antonio Solís, conocido artísticamente como “El Buki”, sin duda no solo heredaron las habilidades musicales de su padre, sino también la belleza y simpatía de su madre, y es que a sus 21 y 23 años respectivamente, Marla Rachel y Alison Solís, han sabido ganarse el corazón de sus miles de fanáticos y no fanáticos.

Al pie de imagen, la también cantante publicó una cita del doctor Jaiya John: “Pasa tu vida amando. No busco el amor. Océano. No es necesario buscar agua”, esta instantánea generó un sin fin de respuestas y reacciones, entre ellas las del hermano del actor mexicano, Diego Boneta, Santiago.

Esta no sería la única ocasión en donde la hija del Buki, Marla Rachel Solís impactara de esta manera en sus redes sociales, ya que en otra ocasión, la joven sorprendió a todos al aparecer como una sirena desde el mar, portando otro entallado bikini y unos lentes de sol a juego, provocando que incluso hasta su hermana Alison Solís destacara lo hermosa que era.

Y no solo eso, ya que al igual que su hermana, también posee una belleza sin igual, y como Marla , Alison no se quedó atrás, y también impactó a sus más de 20 mil seguidores al aparecer con un hermoso bikini, mostrando sus atributos adentro del mar, mientras que una sonrisa coqueta aparecía en su rostro.

Cabe destacar que no solo Marla Rachel posee una gran belleza y un gran talento, sino también su hermana mayor, Alison Solís, quien al igual que Marla, se ha destacado por tener una melodiosa voz, la cual muchos comentan heredó de su padre Marco Antonio Solís, y es que la joven a sus 23 años, ya promete una gran carrera como cantante.

Al pie de fotografía, Alison destacó lo siguiente: “Trata a cada ser viviente cómo quieres que la vida te trate. Mientras más nos veamos en otros seres vivientes, mas podemos decir que nuestra realidad está más cerca a la verdad”, se podía leer come mensaje. Esta fotografía recaudó más de 2 mil me gusta, entre ellos los de Santiago Boneta, hermano del actor Diego Boneta.

“Les mando mucho amor y luz durante estos tiempos, y espero que si tienen tiempo, que observen las cosas pequeñas porque puede ser que nos hagan sentir una paz y abundancia inmensa”, se podía leer al pie de fotografía, la cual ya lleva más de 2 mil me gustas hasta el momento. Ambas chicas siempre han lucido increíbles, pero ¿Cuál es tu favorita?

Alison Solís, hija del Buki, siempre se ha caracterizado por mandar mensajes positivos a sus seguidores, destacando que lleven una buena vida y buenos pensamientos y en esta ocasión no fue la diferencia. En una fotografía, compartida el pasado 27 de marzo, Alison aparecía disfrutando del mar y del sol, mientras que escribía el siguiente mensaje:

Tras esto mucho se creían que Marisela y Marco Antonio Solís “El Buki” pronto se casarían, sin embargo eso nunca sucedió. Mediante una entrevista proporcionada por el programa de espectáculos Ventaneando , la cantante confesaría las razones por las cuales no se casó con El Buki, afirmando que tenían pensamientos distintos que no lograban empatar.

Tras esta confesión sobre el por qué nunca se casó con el cantante Marco Antonio Solís, Marisela comentó que fue una muy buena decisión para ambos: “Yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida”, sin embargo, la cantante no indagó más al respecto, dando por terminada esa pregunta. Archivado como: Duelo de bikinis entre las hijas del Buki

“Porque somos muy diferentes, éramos diferentes, él tiene su forma de vivir y siendo él más grande que yo tenía reglas y yo no sé aceptar reglas, además yo estaba iniciando mi carrera, yo estaba apenas empezando a trabajar y me interesaba seguir con ella”, inició la aposada como “La reina de la música romántica”.

“No ha pasado nada, no ha pasado nada”, comenta entre risas Marisela. “Todo bonito, hay relaciones y uno cambia de pareja y es todo, yo en mi caso no tengo problema ni con Beatriz ni con la actual esposa de él, yo les deseo lo mejor” confesó Marisela ante el cuestionamiento de si fue ella la tercera en discordia entre la relación el cantante y Beatriz Adriana. Archivado como: Duelo de bikinis entre las hijas del Buki

Marisela habla de la bio serie de Marco Antonio Solís

A Marisela también se le cuestionó si le gustaría aparecer en algún momento en la bio serie de El Buki, afirmando que sin ella, no habría serie: “Bueno, pues yo creo que si Marco Antonio Solís hace una serie y no existe Marisela, no hay serie, porque empezamos juntos, entonces depende de que lo platiquemos”. Archivado como: Duelo de bikinis entre las hijas del Buki

Para finalizar, la intérprete de Sola con mi soledad informó que a ella le gustaría que la pusieran tal y como fue con el cantante: “Como me conoce, como fui y como soy, como sigo siendo, nada especial, que no ocultara nada, como fui con él, exactamente como fui con él, porque somos la pareja ideal”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos