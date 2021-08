Jomari Goyso le preguntó sobre su situación laboral y ella comentó: “Tengo 27 años en educación y todavía me pone triste que no tengo nada por educación sino por lo que ella (Francisca) me da”, expresó la señora Divina al borde de las lágrimas, asegurando la situación difícil que atraviesa el país.

¿Desempleada? La mamá de Francisca Lachapel la pasa difícil; se confiesa con Jomari Goyso

Conmovida por no tener trabajo suficiente de lo que desea, el ramo de la educación, expresó a Jomari Goyso: “Me pongo así (llorando) porque me da pena a veces porque es verdad… 27 años trabajando y no tengo, la que me da es ella, lo que tengo allá es como para cubrir lo básico”, mencionó la señora Divina, que si bien no está desempleada, lo que gana lo le alcanza como debería.

La revelación de esta entrevista a Jomari Goyso es que la mamá de Francisca Lachapel dice lo buena hija que la conductora recién convertida en mamá es, pues nunca ha dejado de enviarle dinero: “Ella está ahí, me recuerdo que le decía ‘Yo aquí encuentro lo que sea, estate tranquila'”, mencionó.