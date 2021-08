Aunque no es sorpresa, Julián Gil se lanzó hacia la yugular de Marjorie De Sousa y hasta a Victoria Ruffo le tocó indirecta

Victoria Ruffo había posteado fotografía con Marjorie De Sousa

La situación empezó con las duras contestaciones de Eugenio Derbez y el apoyo hacia Gil ¡Parece que no tiene fin! Julián Gil, volvió a hacer polémica tras dar una dura contestación a la fotografía que posteó la actriz Victoria Ruffo, donde aparece con su expareja Marjorie De Sousa. La situación se intensificó después de las declaraciones que ofreció el actor Eugenio Derbez hablando de su situación con la madre de su hijo, José Eduardo Derbez y mostrara su apoyo con el actor argentino. ¿La razón? Eugenio mencionó que él sabe lo que se siente que una expareja no deje que vean al hijo que tuvieron en común y que por eso entiende a Julián. Y eso no fue todo, poco después la actriz mexicana, Victoria Ruffo, compartió con sus seguidores una fotografía con la actriz venezolana Marjorie De Sousa … aquello no agradó al argentino, quien volvió a usar las redes sociales para expresarse. Julián Gil contesta indirecta: El actor explota en redes sociales Parece que nunca se acabará el conflicto entre Julián Gil y Marjorie De Sousa. Las indirectas entre la expareja llegaron a un nuevo nivel cuando mezclaron la situación con otra polémica pareja que hace años tenía una pelea similar a la que ellos viven día con día: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes tuvieron una relación sumamente complicada tras el nacimiento de José Eduardo Derbez. Y bueno, Gil nunca pierde la oportunidad de expresar sus emociones mediante las redes sociales, como está vez, cuando Eugenio compartió con varios reporteros su opinión sobre el caso Gil vs. De Sousa, mencionando lo que Gil nunca se ha cansado de decir sobre “alienación parental”, que según él, es lo que vive con Marjorie De Sousa y su pequeño hijo Matías. Archivado como: Julián Gil contesta indirecta

Julián Gil contesta indirecta: “Ellas se juntan” La situación subió de nivel después de que, al parecer el actor argentino no se quedara en silencio tras la publicación de la fotografía de Marjorie con Victoria, por lo que tomó sus redes sociales y escribió lo que sintió al ver aquella imagen, mencionando que estaba asqueado ante la imagen y por supuesto, la amistad de ambas mujeres, diciendo que sus acciones nunca sería justificadas. “Asco. Dios las cría y ella se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable… PUNTO”, escribió el actor argentino en Instagram Stories, después de que al popular fotografía que compartió Victoria Ruffo en sus redes sociales, donde se le ve de lo más amigable con Marjorie De Sousa, en respuesta a las declaraciones de Eugenio Derbez. Archivado como: Julián Gil contesta indirecta

Julián Gil contesta indirecta: La fotografía de Victoria Ruffo El enojo del actor parecer ser que se debe a la fotografía que compartió Victoria Ruffo donde sale bastante feliz a un lado de Marjorie De Sousa, poniendo de pie de fotografía “recuerdos” y etiquetando a la venezolana. Pero, en redes sociales esta imagen fue tomada como una indirecta de la mexicana en contra de Eugenio Derbez después de las duras palabras que dedicó hacia ella en cuestión de su situación con su hijo José Eduardo Derbez y que apoyaba al actor Julián Gil. A los pocos minutos, le contestó Marjorie a Victoria, diciéndole: “Te admiro profundamente, te quiero mi querida Victoria Ruffo”, a lo que los seguidores de ambas mujeres no dudaron en responder a la polémica publicación, mencionando que las dos aprovecharon el momento para enviar una indirecta hacia sus exparejas. Archivado como: Julián Gil contesta indirecta

Julián Gil contesta indirecta: ¿Apoyan al actor? La cuenta de Chamonic3, posteó la historia de el actor argentino y fue en aquella publicación que varios internautas aprovecharon para dejar su opinión. Muchos de ellos comenzaron a apoyar a Julián Gil, diciéndole que tenía la razón en aquellas palabras que expresó en contra de las dos mujeres, puesto que Victoria era la que estaba mal. “Tiene razón Julián, fue innecesario que Victoria hiciera eso después de la entrevista de Eugenio, evidentemente lo hizo para llamar la atención y lo logró!”, mencionó un seguidor de aquella página, mostrando su apoyo para con el actor, ya que Victoria sólo buscaba llamar la atención a través de las redes sociales. Archivado como: Julián Gil contesta indirecta

Julián Gil contesta indirecta: Se lamentan por Gil Algunos usuarios se sintieron mal de la situación que estaba atravesando Julián Gil, ya que lamentan lo que vive en cuestión de no poder ver a su hijo menor y que, por órdenes de un juez no tiene autorizado ver al niño hasta que el sea mayor de edad y pueda decidir si visitarlo o no, por lo que intentan solidarizarse con él. “Pobre de Julián, se tendrá que esperar a que el niño sea mayor de edad para que lo pueda ver, mientras a seguirle pagando a la Sra. De Souza”, dijo el seguidor de la página, dejando en claro que aunque el actor no podía ver al pequeño Matías si tenía la obligación de pasar un gasto hacia la madre del niño. Archivado como: Julián Gil contesta indirecta

Culpan a Victoria La mención de Victoria Ruffo no paró, fueron varios internautas que expresaron lo mal que quedó la actriz después de postear aquella imagen con Marjorie De Sousa y hasta le recordaron el ‘daño’ que le había causado a su hijo mayor, José Eduardo, quien, según mencionaron, él se quejó de que necesitó un padre en su infancia. “Le debería de dar pena a Victoria, pues su hijo le ha dejado saber más de una vez que le hizo falta su papá de niño”, comentó la joven, recordando cuando pasó la situación con José Eduardo y el mal que le causó de niño, ya que impidió que Eugenio viera a su hijo y tuvieron que pasar unos años para que volvieran a convivir

Defienden al actor No faltó quien defendiera al actor argentino, ya que creen que fue una mala jugada de Victoria Ruffo compartir la imagen después de aquella entrevista de Eugenio Derbez, donde expresó su sentir en contra de la madre de su hijo, después de los años que perdió con su hijo menor. Por ello es que los seguidores de los actores, han visto mal la imagen de ambas mujeres. “Toda la razón para Julián, los niños no son cosas, para que este par de mujeres hasta se fotografía juntas”, declaró un internauta, dejando en claro que los niños no son un objeto para quitar o jugar, además de que era de mal gusto que se tomaran una fotografía juntas y la compartieran.

“No deberían meter a Victoria” Pero también existieron usuarios que expresaron su malestar por el ataque hacia la actriz mexicana, ya que piensan que no debería hablar de ella en una situación que sólo le compete a Marjorie y Julián Gil. Por ello, es que piensan que fue una mala idea del actor colocar ese estado en contra de las dos mujeres, ya que solo una fue su pareja. “Este señor no tiene ningún derecho a insultar a la señora Ruffo con las del problema es con su ex Marjorie. Por algo y aunque no es justo también, Marjorie no le deja convivir con su hijo.”, dijo la joven en la publicación de Instagram, dejando en claro que la situación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no debía entremezclarse con la de Marjorie y Julián, además de que por algo es que a ambos hombres se les prohibió convivir con los menores.

Eugenio Derbez nunca debió opinar ¡También contra Eugenio! Y es que las personas no han visto con buenos ojos la intervención de el actor mexicano en cuestión de la situación que atraviesa el actor argentino con la venezolana, por lo que también los usuarios dejaron entrever que nunca debió hablar y que era una hipocresía de su parte. “Pero que se mete Eugenio Derbez a opinar, que el que tiene rabo de paja no se debe acercar a la candela, fin de la hipocresía”, expresó una seguidora molesta con la situación que se había desarrollado en estos últimos días y que el actor mexicano no era nada inocente como aparentaba ser ¿, por lo que no debió hablar de más.

“Julián se hace la víctima” Y no hubo quien no se sintiera molesta por las declaraciones de Julián Gil, ya que piensan que siempre se quiere hacer la víctima en torno a la situación que vivió con Marjorie De Sousa y que siempre que tiene oportunidad habla mal de Marjorie De Sousa y además recalcó que quienes dieron esa sentencia de no ver a Matías fue por parte de un juez. “Y como siempre Julián haciéndose la victima y secundado por todas esas mujeres que lo apoyan, ni siquiera saben cómo es la situación entre ellos dos y que fue lo que desató la decisión de los jueces, no de Marjorie, si no de los jueces y el despotricando todo el tiempo en contra de esta Señora, ojalá y el hijo si se dé cuenta algún día la clase de padre y tía que tiene. Porque si de verdad el quisiera arreglar la situación ya lo hubiera hecho, pero le gusta llamar la atención y hacerse la victima viejo rabo verde. Uno como madre siempre trata de hacer lo más humanamente posible para proteger a los hijos”.