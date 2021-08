Nuevas revelaciones sobre el terrorista, han suscitado tras la publicación de un libro

El analista de seguridad nacional y ex productor de CNN, Peter Bergen, fue quien dio los detalles en su nuevo escrito

"Tal vez nunca lo hubieran encontrado si Osama bin Laden hubiera pensado en darles a sus esposas una secadora de ropa" Aunque han pasado 10 años desde el ataque donde murió el líder de la organización terrorista Al Qaeda, y más de 20 años de la tragedia acontecida el 11 de septiembre, los detalles no dejan de salir y se ha dado a conocer nueva información sobre como fue la captura de uno de los hombres más buscados por todas las autoridades debido a ese atroz hecho, y que marcó a toda nación: Osama bin Laden. Fue el ex productor de CNN, Peter Bergen quien decidió expresar la información que tenía sobre el momento de su detención a través de un nuevo libro que estará próximo a la venta, titulado: " The Rise and Fall of Osama bin Laden ", donde se comenta uno de los momentos claves que vivieron para identificar la 'guarida' de uno de los hombres más buscados en aquellos años. Osama bin Laden detalles: La forma de vivir del líder terrorista Uno de los pocos hechos que no se habían tratado a profundidad era la forma de vivir del líder terrorista, ya que fueron pocos los detalles que se han dejado ver después de su muerte, pero entre los que se destacan están el cómo llegó a vivir en la casa de seguridad que construyó para él y su familia los años después del atentado y lo que él llegó a considerar como la forma correcta de llevar la poligamia. "No entiendo por qué la gente toma una sola esposa", fueron las palabras de Osama bin Laden, en lo que fue lo más cerca que estuvo de una broma alegre. "Si tomas cuatro esposas, vives como un novio", declaró en aquel momento, lo que quedaría para la posterioridad y que se conservaría en los escritos sobre el hombre.

Osama bin Laden detalles: Desaprobaba a su padre Desde muy joven, Osama llegó a desaprobar la forma en que su propio padre, el adinerado Mohammed bin Laden, se ocupó de la práctica de la poligamia sancionada por el Islam que permite a un hombre contraer legalmente hasta cuatro esposas, ya que el hombre se casaba con las mujeres que deseaba sin importar el número permitido por el Islam. De acuerdo con New York Post, Osama fue uno de 54 hijos, fue fruto de su relación con Allia Ghanem, de 15 años, una de las al menos 20 mujeres con las que Mohammed, casi 40 años mayor que ella y con la que duró sólo un par de años antes de divorciarse nuevamente, por lo que el niño creció viendo esas actitudes y desaprobando aquel comportamiento en silencio.

Osama bin Laden detalles: Osama pensaba que su padre estaba mal No estaba de acuerdo con la forma en que había llevado su vida, pero tampoco estaba seguro de renunciar a la poligamia, según comenta el ex productor de la CNN, Osama bin Laden sólo había decidido que su padre lo había estado haciendo mal, por lo que él le demostraría la forma correcta de hacer las cosas. Él se enjuició en llevar a cabo una vida totalmente diferente a la de su padre, comenzando por unir su vida con mujeres que fueran de 'provecho' para su vida, además de que él se comprometió a no tener tantos divorcios como su papá los había tenido, ya que el se casaba y terminaba dejando a las mujeres por otras, lo que lo llevo a formar su propia familia lejos de los estándares en los que había sido criado.

Osama bin Laden detalles: "Sólo debes casarte con cuatro esposas" En el libro que estará pronto a publicarse, el escrito y ex productor de CNN comentó que el terrorista pensaba que es lo que debía hacer un verdadero hombre musulmán en cuestión del matrimonio, y una de las observaciones que resaltan es la del hecho de que a todas las esposas se les debe de tratar igual y de manera justa, esa es la clave del 'éxito' para un matrimonio. "Para ser un verdadero musulmán solo debes casarte con las cuatro esposas aprobadas por el Islam y luego … tratarlas a las cuatro de manera justa", escribe el analista de seguridad nacional y ex productor de CNN Peter Bergen en " The Rise and Fall of Osama bin Laden ", por lo que serían los consejos que él si tomó para poder sobrevivir a un matrimonio con tres esposas.

Osama bin Laden detalles: Tenía tres esposas Aunque el siempre desaprobó las actitudes de su padre en cuestión de sus matrimonios, eso no impidió que él también decidiera la vida polígama, casándose con tres esposas, las cuales eran mujeres sumamente inteligentes y que cada quien compartía tiempo con su marido, sin suscitarse algún problema por ello y cada una tenía un papel importante para Osama. De acuerdo con el New York Post, las dos mayores: Khairiah Sabar, de 52 años, una psicóloga infantil que había abandonado una carrera establecida para casarse con él, y Siham al-Sharif, de 44 años, quien fue una parte fundamental en su alzamiento con Al Qaeda, puesto que era una poeta que tenía un doctorado en gramática coránica, ella fue quien editó sus discursos, perfeccionó sus declaraciones religiosas y alentó sus planes para la jihad global, lo que llevó a conseguir parte de su éxito.

Con su tercera esposa, él cambió Pero parece que todo cambió cuando llegó su tercera esposa Amal el-Sadah, una joven de 17 años del Yemen rural, quien fue presentada al hombre y terminó siendo casada; los rumores apuntan que pagó $5,000 dólares por la dote ofrecida a la familia de la novia para que se hiciera el enlace matrimonial y que además, sacó a relucir un lado que no se conocía del terrorista. “Bebió Avena, un jarabe de avena que dice tener efectos similares al Viagra, y comió grandes cantidades de aceitunas, que creía que producían resultados similares, también se aplicaba regularmente el tinte Just for Men en la barba”, escribió en una parte de su libro Peter Bergen, el cual será próximamente lanzado al público.

Él se quedó ocultó entre las montañas Fue después del atentado del 11 de septiembre que mató a 2.977, lo que hizo que la familia de Osama huyera en busca de nuevos refugios para que ninguno fuera relacionado deliberadamente con el terrorista, por lo pasó un tiempo antes de que se volvieran a reunir con el patriarca de la familia, mientras tanto, el tenía sus propios planes. Según la información del New York Post, el hombre fundó al Qaeda para librar la guerra santa en Occidente se ocultó en las montañas afganas y en el norte de Pakistán para evadir la justicia. Pero en 2004, cuando Estados Unidos se empantanó en los esfuerzos de construcción de la nación en Afganistán e Irak, bin Laden sintió que el calor de la persecución se disipaba.

Ordeno que construyeran una casa para él No tardó mucho para querer a su familia junta, por lo que terminó ordenando a su guardaespaldas, Ibrahim Saeed Ahmed y abd al-Hamid, que compraran un terreno, además de contratar a un arquitecto y construyera una fortaleza lo suficientemente grande para albergar a la familia que tenía la intención de reunir en Abbottabad, Pakistán. El guardaespaldas del terrorista, compró la propiedad inmobiliaria por $50.000 dólares a su propio nombre y diseñó una casa, según las especificaciones de su jefe. La casa principal de tres pisos tenía cuatro dormitorios en el primer piso y cuatro más en el segundo, cada uno con su propio baño. El piso superior contenía un dormitorio, un baño, un estudio y una terraza para uso de bin Laden.

La propiedad parecía inusual En 2005, fue cuando los miembros de la familia comenzaron a mudarse hacia el nuevo hogar que había mandado a construir el patriarca de la familia, aunque tenían reglas a seguir, como el hecho de no salir sin compañía y la única persona que rompió el acuerdo fue su tercer esposa, quien tuvo que abandonar el hogar para dar a luz; pero fue un descuido por parte de su guardaespaldas el que condujo a ese sospechoso hogar. De acuerdo con la información de New York Post, la propiedad tenía muchas características inusuales que hicieron que los analistas de la CIA tomaran nota. En primera, no tenía líneas telefónicas, ni servicio de Internet, a pesar de que quien lo construyó seguramente era lo suficientemente rico como para pagar esas necesidades, por lo que los agentes no despegaron su mirada, notando hasta los detalles más inusuales para conocer quien era la persona que vivía en ese lugar.

La pista final fue la ropa que sacó a tender De acuerdo con el medio de comunicación, la pista final que logró dar con el paradero de Osama fueron los tendederos en el recinto, que se agitaban todos los días con prendas de mujer, los shalwar kameez que usan los hombres paquistaníes, ropa y pañales para niños, mucho más de lo que los 11 miembros de las familias de los guardaespaldas podrían usar. Según los cálculos de lavandería que los agentes hicieron, debían incluir un hombre adulto, varias mujeres adultas y al menos nueve niños, un ajuste perfecto para el patriarca polígamo que buscaban y que pronto confirmarían que se trataba del mismo sujeto que llevaban años siguiendo, por lo que nunca se esperó que nueve años que duró en la clandestinidad, Osama bin Laden fuera descubierto por la ropa de su familia.