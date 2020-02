Marjorie de Sousa aparece en tanga y provoca suspiros

Yanet García presume su trasero con una pieza similar

Desatan las pasiones en las redes sociales

Tras aparecer en una traviesa y provocativa tanga, Marjorie de Sousa ya tiene contrincante y es nada más y nada menos que la famosa chica del clima, Yanet García quien decidió hacerle frente a la actriz y no dejó nada para después, ya que se presentó ante sus seguidores con tremenda retaguardia que sólo usted lectora podrá decidir quien ganó este combate de sensualidad.

Las fotografías donde las dos mujeres muestran lo mejor de su repertorio físico se pueden ver en sus cuentas de redes sociales y han causado tal impacto que hasta algunos compañeros de profesión les escribieron, halagando sus enormes atributos en diminutas y ardientes tangas.

El público masculino fue quien más disfrutó de este duelo de retaguardias que dejó a más de uno con el ojo cuadrado, ya que tanto Marjorie de Sousa como Yanet García, cumplen con todos los requisitos para deleitar la pupila de los hombres y así lo hicieron con sus postales arden de tanta sensualidad.

Las imágenes se pueden ver en las cuentas personales de instagram @marjodsousa y @iamyanetgarcia. En la primera de ellas más e 164 mil personas habían reaccionado con un me gusta y poco más de mil 500 habían dejado algún mensaje. En la cuenta de la chica del clima más de 675 mil personas le dieron me gusta y el más de 3 mil 300 comentaron la foto.

En su cuenta, Marjorie de Sousa en tanga escribió lo siguiente: “Aquí mi #Tbt de esos lugares que te marcan de una manera hermosa, de esos que vale la pena recordar en familia, en la naturaleza, con amigos que amo. Pero dándoles mi mejor cara. Jajajajaja pa’ti si, tu que te encanta criticar”.

“Jajajaja les mando besos y bendiciones. Ah y me encanta mi foto. #marjoriedesousa #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #sol #brillandofuerte #selesquierebonito #muakatas fotógrafa oficial @tibyrivas P.D Sí tengo los pies llenos de tierra, estoy en la playa y me encanta estar sin zapatos.

De inmediato los mensajes para la actriz no se dejaron esperar y escribieron: “Estás bella aunque.nunca contestas nada de lo que te pongo la verdad es que luces espectacular”.

Otra persona más dijo: “Tan bella, antes no te pasaba, no te tragaba, y bueno pero como que me has conquistado, éxitos”. Ante este comentario la actriz le respondió con una clase y categoría que algunos artistas no tienen: “Por eso es bueno no juzgar sin conocer, te mando besos y te doy gracias por tus buenos deseos”.

Un usuario se puso intenso y romántico y le escribió: “No es tu físico el que enamora al poeta, es tu dulzura y belleza, guera linda”. En casi todos los comentarios Marjorie de Souza en tanga los respondió de manera amable y cariñosa.

“Estás bien hermosa mi amor”, “Fiu fiu qué buena cara jajaja parece contenta”, “ardiente”, “eres una.mujer muy hermosa”, “wow mami qué rico se te ve todo mami invita mami”, dijeron algunas personas en su cuenta de Instagram.

Algunas personas más comentaron: “Eres una maravilla de la naturaleza, haces mis días con una imagen tuya” y “Jajaja así se habla bebé, siempre bella y ese cuerpazo”.