Maribel Guardia a sus 62 años: Sorprende con sensual Bikini en la playa

La guapa actriz no se cansa de que hablen de ella, pues en múltiples entrevistas ha dejado en claro que no le importan los malos comentarios que la gente haga de ella, ha llegado a comentar: “Como me veo, te verás… si es que tienes suerte”, Claro Maribel, ¡la esperanza es lo ultimo que muere!

Maribel Guardia a sus 62 años: Maribel sin duda no nos deja de sorprender, cada vez que la actriz sube una foto a sus redes sociales vuelve loco al público. Y es que no cabe duda que la costarriqueña ha sido envidiada en muchas ocasiones y por muchas personas por lucir una figura tan espectacular a los 62 años.

Maribel Guardia a sus 62 años: La modelo declara que no le importa lo que digan de ella

Como ya sabemos, siempre habrá gente que tenga buenos y malos comentarios acerca de como lucen los famosos, en este caso Maribel Guardia no es la excepción, y es que hace unos cuantos días se le vio el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde dio declaraciones con respecto a las críticas de las personas.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana”, dijo para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes. Fue a través de ‘People en Español’ que en dichas declaraciones había agregado que no es “monedita” de Oro para caerles bien a todos. Entre risas la actriz agregó la frase “Viejos los cerros y reverdecen, como me ves te verás… si bien te va”. ¡No cabe duda que Guardia sabe como defenderse!