A unas horas de la partida de Vicente Fernández, Maribel Guardia hace inesperada confesión

La cantante y actriz costarricense asegura que El Charro de Huentitán le tenía miedo a la muerte

Además, acepta que no estaría donde se encuentra hoy en día de no haber sido por su ayuda

México se viste de luto. A unas horas de la partida de Vicente Fernández a los 81 años de edad, la cantante y actriz costarricense Maribel Guardia hace inesperada confesión: asegura que El Charro de Huentitán le tenía miedo a la muerte, además de aceptar que no estaría donde se encuentra hoy en día de no haber sido por su ayuda.

En una entrevista que concedió a Televisa, y que se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Las estrellas, la tica compartió algunas anécdotas poco conocidas del cantante, con quien actuó en El cuatrero, película de comedia mexicana de 1989, dirigida por Rafael Villaseñor Kuri.

Vicente Fernández, ¿le tenía miedo a la muerte? Maribel Guardia despeja las dudas

“Yo conocí a Vicente primero en una película que se llamó Como México no hay dos, donde hice una participación especial y él fue mi padrino en el cine, y justamente yo estaba cantando en mi camerino y me oyó cantar y me dijo: ‘oye, cantas’ y le respondí que cantaba en la estudiantina y en un coro de monjas allá en Costa Rica”, expresó Maribel Guardia.

A continuación, la también conductora recordó que Vicente Fernández la invitó a que le abriera un concierto en un palenque: “Y yo muy asustada por ser el gran ídolo de México y me monté tres canciones y fui a ese palenque, que me temblaban las piernas, y me fue muy bien y después me invitó a hacer giras por los Estados Unidos“.