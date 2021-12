La ex reina de belleza Olga Zumaran, la conductora Karla Gómez y hasta la polémica Laura Bozzo, no tardaron en hacerse presentes para comentar la fotografía de Maribel, escribiéndole mensajes positivos y alabándola por la increíble belleza que se carga a sus 62 años. Archivado como: Maribel Guardia Instagram

La compararon con Michael Jackson en comentarios

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Maribel, pues algunos internautas también comentaron atacándola por querer lucir joven, y hasta la compararon Michael Jackson por su aspecto: “¿Y que te paso en tu cara? No te quieras mirar como 15añera”, “parece Michael Jackson jajajaja”, “Sonrisa de Guasón”, comentaron.

"¿Que te pasó en el rostro? Apenas y puedes sonreír", "Ya no te hagas nada en la cara, te estas pareciendo a Lyn May", "Muy bonita Maribel! pero ese vestido no, al menos no para ti", "Ya dio el viejazo", "Ya no puedes dejar de sonreír, te estiraron demasiado la cara que bárbara", apuntaron algunos.