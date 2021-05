Un grupo de mamás inmigrantes pidió al presidente Joe Biden su regalo por el Día de la Madre, que se celebra este domingo en el país: un camino a la ciudadanía que les permita legalizar su estatus para no ser separadas de sus hijos, informó la agencia de noticias EFE y al portal LA Times .

MIEDO DE NO VOLVER A VER A SUS HIJAS

Jennie, una madre ecuatoriana cuyas dos hijas son residentes legales, recordó que hace algunos años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una redada en su trabajo e manera sorpresiva.

“No estaba asustada porque me llevaran a una cárcel o me rodearan decenas de policías sino por el miedo de no volver a ver a mis hijas”, indicó la inmigrante. “No quisiera volver a pasar por ese miedo. Ellas son mi mundo, mi razón de ser y por ellas estoy hoy aquí”, añadió. Archivado como: Mamás inmigrantes regalo ciudadanía