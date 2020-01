Página

Reviven viejo video de la mamá de Lucero bailando y causa polémica

A mucha gente le asombró más la letra de la canción que consideran de mal gusto

Critican la moral de la señora porque dicen que se las daba de muy seria

¿Mamá de Lucero desnuda? Un viejo video donde se exhibe a la mamá de Lucero ha resurgido y generado polémica en las redes sociales, ya que critican con todo a Luz María León, conocida como Lucero León, por baile erótico a demás de que consideran de mal gusto la música que se escucha de fondo, el material se puede ver a través de la plataforma de Youtube.

Este video en el que se puede ver a la mamá de la famosa cantante mexicana Lucero, tiene hasta este momento más de 131 mil 500 visualizaciones y decenas de comentarios en los que señalan el mal gusto de la canción así como de lo que hace Luz María León, incluso algunos la consideran ridícula.

En este material se puede ver cómo la mamá de Lucero aparece bailando ya hace bastantes años en lo que parece ser su hogar, un departamento o vivienda, en una sala, ataviada con un vestido totalmente negro y del que poco a poco se va quitando mientras baila al ritmo de una canción.

El video se encuentra disponible en la página oficial de Youtube y hasta el momento cuenta con 140 reacciones de me gusta y 94 de no me gusta, ya que creció la polémica por la forma en que la mujer aparece en el material, que no termina de ser criticado por cientos de internautas.

Al inicio del video aparece la mamá de Lucero sentada en un sillón mientras de fondo se escucha una canción norteña, ella toma alguna bebida mientras la cámara la busca en tomo momento para verle sus piernas, es entonces que ella comienza levantarse el vestido para mostrar un tremendo liguero de infarto.

De manera posterior cruza las piernas y hace movimientos al ritmo de la canción que se escucha, al tiempo que juega un poco con la persona que la graba, ya que hasta parece coquetearle, todo esto en un lugar en el que se observa que están solos. También el zoom que se le hace a la imagen muestra el escote que presume la mamá de Lucero.

¿Mamá de Lucero desnuda?

En la siguiente secuencia aparece ella misma pero ya de pie, bailando, sin embargo su ritmo parece no ser el mismo de la canción que se escucha, sin embargo los movimientos candentes de la mamá de Lucero van en ascendencia y empieza a dejar ver su hombro de manera muy sensual.

Mientras continúa bailando, la mamá de Lucero se va subiendo poco a poco el vestido, como tratando de incitar a la persona que lo graba, sus movimientos de cadera y cintura son más definidos, al igual que su rostro cambia de gestos cuando se menea de un lado a otro por toda la sala.

En un momento del video cambian de canción y se escucha una letra de un grupo denominado como Marrano, y que habla de manera muy vulgar sobre la manera en cómo tiene relaciones con una mujer, todo esto mientras la mamá de Lucero continúa mostrando sus piernas y su liguero.