Maluma cambia de look y la gente le dice que se ve más joven

Se filtra fotografía en la cual se ve al cantante de reguetón sin barba

Las seguidoras quedan cautivadas ante la nueva imagen del artista

El cantante colombiano de reguetón, Maluma sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram luego dar a conocer su nuevo y drástico cambio de look, ahora sin barba, a través de una fotografía que se filtró en las redes sociales en la que muchos le dijeron que se ve más joven.

A través de un enlace en vivo, el cantante de reguetón mostró segundo a segundo la forma en que fue retirando la barba de su rostro, haciéndolo lucir aún más joven de edad.

No obstante, el intérprete de “Mala Mía”, aseguró que no fue precisamente una decisión propia el cambiar de aspecto físico, pues no estaba dentro de sus planes el lucir nuevamente sin barba.

Uno de los primeros medios en publicarla fue el de la cuenta de Instagram @escandalo_o en la que se ve la cara joven del cantante de reguetón Maluma sin barba. A muchos de sus seguidores les encantó el cambio de look, sobre todo porque al quitarse la barba se ve más joven.

“Todo es por compromiso, por trabajo. Es que les tengo una sorpresa que estamos preparando aquí en Grecia, Atenas, y mañana voy a grabar el video de mi primer sencillo de este y toda la vaina, entonces me tengo que quitar la barba”, detalló.

Entre los primeros comentarios que recibió en la cuenta de escándalo están los siguientes: “Por un momento pensé que era Jean Carlos Canela, no lo reconocí, ahora ¿Qué se les dio por pintarse de güero a los cantantes?”

Otra mujer no se quiso quedar a atrás y de manera directo dijo: “Con barba o sin barba me da igual por que lo veo como una amiga más”.

Sin embargo, otra no pudo ocultar su opinión negativa sobre el cambio de look del cantante de reguetón, Maluma sin barba y dijo: “No me gusta, bueno o será porque me cae mal, no lo trago que hasta feo lo veo, no me gusta”.

Incluso a otras personas les pareció que el rostro del cantante de reguetónse veía tan jovial sin barba que hasta le dijeron: “baby face (cara de bebé)”.

Una seguidora más comentó al respecto: “Se quitó la barba y se quitó también años de encima al igual que Justin Bieber cuando se rasuró el bigote eso los hace ver con mas edad de la que realmente tienen”.

“Wou, wou, wou le queda super bien”, “Se ve otro hasta más joven y guapo”, “Se ve bien chamaquito, sí que les pone años encima esas barbas”, “Ay no, me gustan más con barba”, fueron otras de las opiniones que recibió el cantante de reguetón, Maluma sin barba.

Horas más tarde, Maluma sin barba anunciaría a través de la misma red social que su gira por Europa se encuentra detenida debido a la pandemia del coronavirus, aunque aseguró que en breve se darían a conocer las nuevas fechas de sus conciertos.