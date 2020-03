“En Estados Unidos, alguien engorda y le aplauden y aquí nos critican”, dice el actor mexicano

Eduardo Yáñez aclaró que estaba pasando por un momento muy difícil

El verdadero problema fue tomar medicamento sin la supervisión de un médico

¿Eduardo Yáñez irreconocible y gordo? A unas semanas de perder a su madre, el actor fue Eduardo Yáñez fue duramente criticando por su visible aumento de peso luego de aparecer en el programa de televisión Hoy para promocionar el estreno de la teleserie “Sin miedo a la verdad”.

Por tal motivo, el actor mexicano aprovechó su encuentro con la prensa que se encontraba en el Aeropuerto de la Ciudad de México para responder a sus detractores.

“Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos”, dijo Eduardo Yáñez en primera instancia.

No obstante, el actor mexicano aclaró: “No fue para el personaje, pero estaba pasando un momento muy difícil, de dolor en la espalda sobre todo, y me automediqué y no sabía que eso contenía cortisona, me hinché un poco, pero ya me di cuenta y ya lo dejé”, informó Agencia México.

Eduardo Yáñez aclaró que su padecimiento no es nada grave, y el verdadero problema fue tomar medicamento sin la supervisión de un médico.

“A veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente, y a nosotros, al calor del trabajo, pues tratamos de resolver para salir adelante… es un problema de años, ¿cómo se dice?… la vejez viruela”, remató el actor mexicano.

Tras la muerte de su madre, María Eugenia Luévano, Eduardo Yáñez compartió que de ahora en adelante le dedicará sus actuaciones: “Tengo que seguir mi vida y tengo que seguir adelante, claro, mi trabajo es lo que más me importa en este momento y mi mamá siempre va a seguir estando en mí, así que ahí vamos juntos”.

El actor mexicano, quien interpretará al presidente de la República Mexicana en la teleserie “Sin miedo a la verdad”, comentó que está muy nervioso por el inicio de este nuevo proyecto y que ojalá les vaya bien.

Los comentarios de los usarios al ver la ‘nueva imagen’ de Eduardo Yáñez no se hicieron esperar: “Ese hombre siempre me ha parecido feo”, recibiendo como respuesta: “Pues feo y lo que sea tiene lo suyo que muchas mueren por él”.

“Tremendo actor el señor Yáñez, que se mejore”, “Pues le entró a las tortas y tacos. Todos en algún momento hemos estado gorditos”, “No manches, pensé que era Kiko disfrazado de Yáñez”.

Un usuario defendió al actor mexicano, quien nació el 25 de septiembre de 1960: “Ya en la ma..!!! Entiendan que es el tiempo, no se va a ver siempre igual. El señor que le entre duro a los tacos, de todas formas, le siguen dando trabajo, y con todo respeto, visiten a su mamacita los que están criticándolo”.

Por último, un seguidor le escribió un bello mensaje: “Lo siento mucho Eduardo, yo sabía cuánto querías a tu mamá, mis sentido pésame. Tuve el honor de conocerla en una entrevista que le hizo Raúl Araiza. Que en paz descanse su ma mami”.