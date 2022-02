Es por eso que en las redes se dice de todo porque primero, Christian Nodal no dijo los motivos de su truene con la intérprete de ‘Sapito’ y a esto se suma que Beli n0 ha dicho nada de manera oficial y en cuanto se le vio en un aeropuerto salió corriendo para que los representantes de los medios de comunicación no la abordaran para cuestionarle sobre su rompimiento.

Y es que se sabe que desde hace tiempo la cantante tiene un adeudo con el fisco que no ha podido sufragar y el rumor más fuerte fue que le pidió a su novio y prometido, una fuerte suma de dinero para poder estar al corriente con las autoridades fiscales de México, sin embargo, se reveló que tiene otro adeudo, más pequeño, pero que le causa incomodidades.

Lo anterior, motivado porque ambos eran coaches del programa “La Voz México”, lo cual generó una serie de especulaciones de que su romance era un truco publicitario. “Lo inesperado no necesita explicaciones […] Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa toda la vida mi amor”, escribió Nodal en aquel momento. Archivado como: Lupillo Rivera Belinda

Aunque tiempo después ellos mismos confirmaron que habían formalizado su relación de noviazgo el 4 de agosto de aquel año, la realidad es que desde ese momento los detalles y regalos entre ambos no dejaron de inundar sus redes sociales, los cuales, fueron más de él hacia ella que al revés.

No obstante, la organización de la pedida de mano también representó un gasto importante, ya que según lo que documentó el programa “Ventaneando”, Christian desembolsó más de 600 mil pesos para reservar todo el restaurante “Salvaje” ubicado en Barcelona, España.

Aunque dicha información nunca fue confirmada o desmentida por ninguno de los cantantes durante todo este tiempo, parte de los rumores que apuntan a las causas de la separación entre Nodal y Belinda, es que ella le pidió a él cuatro millones de dólares prestados para pagar su deuda con el fisco y liquidar una casa que le había dado su ex, Lupillo Rivera.

“Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (…) Y le compró una casa”, dijo en aquel entonces la conductora.

Lupillo Rivera Belinda: ¿QUÉ PIENSA LA GENTE DE LUPILLO?

De inmediato la gente comenzó a opinar y esto escribieron: “Miré que Mama de Nodal ya no la sigue y quitó sus fotos con ella, wow ¿Que habrá pasado?, “este señor debería quedarse calladito, como siempre aprovechándose para sobre salir, que mal”.

Algunos más comentaron: “Lo que me encanta es que Belinda es una Dama… ella calladita y no dice nada”, “pues muchas felicidades al señor Lupillo porque ahora sí se portó como todo un caballero al decir la verdad y aclarar de una vez por todas este chisme que tanto daño le ha causado a Beli, muy bien por él, me caía mal, pero con todo esto, ganó una seguidora, yo sabía que cuando se lo preguntaran iba decir la verdad”.