A casi un mes de la separación de Adamari López y Toni Costa, la hoy ex pareja sigue dando de qué hablar

La actriz y conductora puertorriqueña levanta sospechas ¿con anillo de compromiso?

Al parecer, la boricua habría viajado a España para alcanzar a su hija y al bailarín ¿sSerá? A casi un mes de la separación de Adamari López y Toni Costa, la hoy ex pareja sigue dando de qué hablar, ya que ahora la actriz y conductora puertorriqueña ha levantado sospechas al dejarse ver con lo que parece es un anillo de compromiso. Por medio del canal de YouTube del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se recordó la ocasión en que se entrevistó al coreógrafo y bailarín español, quien aseguró que se iba a casar con Adamari López, además de que estaban en contacto. ¿Boda en puerta de Adamari López y Toni Costa? En esta misma entrevista, en la que se le preguntó directamente si era gay, Toni Costa dejó abierta la posibilidad de una reconiciliación con la madre de su hija. Por su parte, Javier Ceriani le preguntó la razón por la que nunca se habían casado, a lo que obtuvo como respuesta: “¿Y quién dijo que no va a haber boda?”. “Cuidado que ese sea el plan y la estrategia de esta pareja, volver de España y anunciar la boda. Conociendo a Adamari, debe tener ya todo preparado: el pastel, el vestido, todo, seguramente gratis, obviamente, así que ¿esta pareja se reconciliará o no?”, comentó el periodista argentino.

Adamari López ¿con anillo de compromiso? Más adelante, se mostraron algunas historias de Instagram de Adamari López, donde luce radiante y más guapa que nunca a sus 50 años de edad, en las que comparte con sus seguidores que saldría de vacaciones, aunque no dijo el lugar, pero si algo llama la atención es el anillo que usa. “Hola, hola, mi gente linda, aquí mandándoles muchos besos y contándoles que hoy salgo de viaje, voy de vacaciones y estoy súper contenta”, expresó la actriz y conductora puertorriqueña. Los conductores del programa coincidieron en que la boricua estaba “actuando” para que se le viera el anillo ¿de compromiso?

“Se burlan de todos sus seguidores” De inmediato, internautas reaccionaron a esta publicación: “Todo es actuado. Se burlan de todos sus seguidores”, “Todo lo que hacen por canje publicitario! Absolutamente todo, viajes, hoteles, no hacen nada si no es por canje”, “Pues qué bruto Toni Costa, volver después que Adamari salió llorando por Fonsi que ni la pela. Hay que tener orgullo, Toni”. “Sinvergüenzas, oportunistas, nada bueno aportan con sus dramas. La gente ya se dio cuenta de su juego, ahora lo mas dificil para esa pareja será recuperar la credibilidad”, “Adamari es muy dramática y se hace la víctima, ya no le creo tanto”, “Puro show que hace Adamari para agarrar publicidad, de veras que ya aburren”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La última publicación de Adamari López Un detalle muy significativo. Contrario a su costumbre, Adamari López ya no ha subido nada a sus redes sociales, ni siquiera en sus historias, siendo una de las últimas la ocasión en que saldría de viaje para tomar unas merecidas vacaciones y donde se dejó ver con un “anillo de compromiso”. Fue con motivo del Día del Padre que compartió una fotografía en la que aparece acompañada de su papá, don Luis López, quien murió en el 2015 a los 85 años de edad a consecuencia de un ataque al corazón: “Te amo papi, besos hasta el cielo… Feliz Día de los Padres!!!”, expresó la boricua.

¿Y Toni Costa? Por su parte, Toni Costa ha estado un poco más activo que Adamari en sus redes sociales, sobre todo en sus historias de Instagram, aunque recientemente no ha “hablado” con sus seguidores, sino que se ha dedicado a compartir varias imágenes. En Instagram, subió una imagen junto a Alaïa que dice lo siguiente: “El viaje de las memorias inolvidables junto a nuestra princesa Alaïa, hoy repetimos ‘La Ciudad de las Artes y las Ciencias’ y mañana más y mejor, ¿adivinen a dónde la voy a llevar muy cerca de ahí? Vamos a disfrutar muchísimo!!!”.

Adamari López confiesa que extraña a Alaïa Seguramente, es la primera vez que Adamari López pasa mucho tiempo alejada de su hija Alaïa, por lo que no suena descabellado que la actriz y conductora puertorriqueña llegue al altar con Toni Costa por el bien de la pequeña y el anillo de compromiso tendría su razón de ser. Por medio de su página oficial de Facebook, la boricua compartió un video del recuerdo donde comenta lo siguiente: “Estaba viendo algunos videos que les he compartido y vi este que me derritió de amor y es que no cambio nada del mundo por estos momentos con mi princesa Alaïa. Nos encanta jugar y hacernos cosquillas”.

No suelta a su hija En apenas unos cuantos minutos, queda comprobado el gran amor que se tienen madre e hija. En primer lugar, se ve a Adamari López abrazar fuertemente a Alaïa al mismo tiempo que le pregunta como es que le hace para amarla tanto. Ante la sorpresa de la niña, la boricua le pregunta si ella la ama o no, obteniendo como respuesta que sí, pero Adamari le confesaría que no lo siente porque no le ha dado un beso de amor verdadero. Los “reclamos” seguirían por varios segundos más.

Tiernos momentos entre madre e hija Y cuando Alaïa no lo esperaba, su mamá comenzó a hacerle cosquillas, motivo por el que comenzó a pedirle ayuda a su mascota, un simpatico perrito. A continuación, Adamari comenzó a besarla en varias partes del cuerpo y a decirle que se la “comería”. “¿Quién te quiere más que mami?”, le preguntó ahora la actriz y conductora puertorriqueña a su hija, quien seguía pidiendo ayuda para que la “rescataran” de los brazos de su mamá: “Así la atrapo todos los días y me la como a besos porque es mi princesa”.

Adamari López y Alaïa se divierten en grande “Así nos divertimos a veces aquí en la casa. Ella dice que no le gusta que le hagan cosquillas, pero de repente se acerca como una gatita y me dice: ‘mami, acaríciame'”, dijo la hoy ex pareja de Toni Costa, y en ese momento, agarra a su hija y comienzan a jugar nuevamente. Luego de “zafarse” de su mamá, Alaïa comenzó a jugar con su mascota ante los “reclamos” de Adamari, quien le decía que por su perrito si se dejaba hacer cosquillas. A la boricua no le quedó de otra que jugar también con la mascota de la familia.