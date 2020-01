Página

Mayeli Alonso ya habría recibido el anillo de compromiso

La ex de Lupillo Rivera tendría un mes de embarazo

Revelan cómo fue su relación antes de que ella conociera a Jesús

Tremendo escándalo se ha desatado por el supuesto embarazo Mayeli Alonso, ex del famoso cantante Lupillo Rivera, ya que una de sus amistades contó de todo sobre ella y su nueva conquista Jesús Mendoza.

De acuerdo a información que ha circulado por diversos portales y redes sociales, se han dado detalles de lo que fue la relación de Mayeli con Lupillo, pero también de la ex del cantante con Jesús, su nueva pareja.

Al parecer fue una amiga de la ex de Lupillo Rivera quien concedió una entrevista a la revista TvyNotas donde contó todo lo que supo de la relación de Mayeli tanto con el cantante como con Jesús.

Fue precisamente en el portal de TvyNotas donde se dieron los detalles de la entrevista a la mujer, quien incluso dijo que Jesús está dispuesto a todo para no separarse de Mayeli Alonso.

La mujer comentó que Jesús Mendoza está dispuesto a todo con tal de quedarse con Mayeli, ya que hasta la convenció de que tuvieran un hijo.

Sin embargo, debido a la edad de ella, se tuvo que someter a un procedimiento hormonal, por lo que ya esperan a su primer hijo, de acuerdo a la fuente entrevistada.

“Jesús es capaz de todo con tal de quedarse con Mayeli, y hasta recurre a la brujería para que todo le salga bien en su carrera, y pues no quiere perder los lujos que tiene”, dijo la entrevistada para la revista.

Después agregó: “Ella está completamente enamorada de él. Ya tienen más de año y medio de relación formal, sin embargo, cuando ella aún estaba casada con Lupillo, se daba sus escapadas con Jesús”.

Sobre de cómo se conocieron Jesús y Mayeli, la entrevistada dijo: “Jesús ya conocía a Lupillo, y a Mayeli la vio en una presentación de él en Estados Unidos; desde ahí ella quedó fascinada, por eso cuando Lupillo le pidió el divorcio, Mayeli le dijo que sí para librarse de él y poder estar con Jesús”.

A la pregunta de si Mayeli Alonso ya no quería a Lupillo Rivera, la mujer contestó: “”No, ya no lo soportaba. Llegó a comentarle a Jesús que Lupillo no la satisfacía sexualmente, que tenía un miembro viril muy pequeño; y ella ha dicho que en cambio, Jesús sí está bien dotado”.

Al preguntarle sobre a qué se dedica la nueva conquista de Mayeli, la entrevistada dijo: “”Él es cantante, su sueño es volverse famoso y vio en Mayeli el trampolín perfecto para saltar a la fama, pues sabe que ella goza de una buena posición económica gracias a Lupillo, quien le da la pensión para sus hijos. Actualmente, Mayeli aporta el 90 por ciento en la casa en donde vive con Jesús”.