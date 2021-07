Ante esto, fue a través de la cuenta de Instagram de la cantante Ninel Conde en donde se revelaría la gran noticia de que ella y el ex de Chiquis Rivera, el cantante Lorenzo Méndez, estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos, aunque aún no se sabe cuál proyecto sería, sí desencadenó un sin din de reacciones al respecto.

Tal parece que el cantante Lorenzo Méndez ha decidido alejarse un poco de los chismes y la polémica que hay entre él y su ex pareja Chiquis Rivera, y que mejor para que el ex de la hija de Jenni Rivera que comenzar a enfocarse en su música y lanzar nuevas producciones a lado de grandes artistas, tales como la cantante mexicana apodada como “La bombón asesino”.

“Anda de romance”

Hace apenas unos días, Lorenzo Méndez se expresó así a través de su cuenta oficial de Instagram: “Los medios preguntan y preguntan cómo me va de solista y que cómo está mi corazón… Todo lo que deben saber es que no estoy durmiendo solo y no me voy a saltar ninguna comida”.

Y fue en Las Vegas, Nevada, donde el cantante fue captado con una joven que muchos aseguran se parece a Chiquis Rivera. La pareja cenó en un lujoso restaurante y después se fueron a jugar a las máquinas tragamonedas, donde no pudieron ocultar su amor. Archivado como: Tras separarse de Chiquis Rivera, aparece Lorenzo Méndez a lado de Ninel Conde