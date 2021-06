Este miércoles, funcionarios de salud de Carson City confirmaron el primer caso de hantavirus en el estado de Nevada

No fue el único porque también se registró otro caso en el estado de Michigan

Las autoridades están alertando a la comunidad y aconsejan a los ciudadanos que tengan especial cuidado en zonas donde ratas y ratones pudieran estar habitando

Reportan casos de hantavirus en Nevada y Michigan. Este miércoles, funcionarios de salud de Carson City confirmaron el primer caso humano de hantavirus en el estado de Nevada, pero no fue el único porque también se registró otro caso en el estado de Michigan.

Las autoridades están alertando a la comunidad y aconsejan a los ciudadanos que tengan especial cuidado en zonas donde ratas y ratones pudieran estar habitando, ya que son estos animales lo que trasmiten esta enfermedad a las personas.

Reportan casos de hantavirus en Nevada y Michigan

Este martes, se registró el primer caso en el condado de Douglas, según informó Carson City Health and Human Services. La persona afectada, al parecer, desarrolló el síndrome pulmonar por hantavirus, luego de hacer limpieza en su casa, informó The Associated Press.

Las autoridades no dieron más detalles sobre el estado de salud de la persona infectada en Nevada para mantener su privacidad. Sin embargo, se conoce que el hantavirus es un infección respiratoria grave, que puede en el peor de los casos llegar a ser mortal.