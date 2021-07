“Estamos en condiciones de afirmar que Chyno está en Venezuela y lo estaría cuidando su madre, la cual tiene pánico de no volver a ver a su nieto, por lo cual le cuesta romper el silencio. Todo lo que nos quieran vender en el día de hoy son cortinas de humo que va a frabricar Natasha”.

De acuerdo con información de Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like, video que se puede ver en el canal oficial de YouTube del programa, seguidoras del intérprete aseguran que Tashie lo ha utilizado durante todo este tiempo para lanzarse como cantante.

¿Dónde está? Después de que se revelara el estado de salud actual del cantante venezolano Chyno Miranda, ahora se dio a conocer quien lo está cuidando luego de que su esposa , Natasha Araos, supuestamente lo abandonó a pesar de estar en proceso de recuperación y las críticas hacia ella no se hicieron esperar.

“Lo tuvieron que poner en coma para que él pudiera de alguna forma ‘resucitar’ y no vamos a contar cosas que para un hombre varón son muy humillantes que te pasen, pero también eso Chyno está sufriendo. Son cosas muy fuertes que la vida a veces te lleva a que te ayudes con algo”.

Pero esto no sería todo, ya que, de acuerdo con Ceriani, la realidad del cantante venezolano “es muy dura”, pues a veces no reconoce a sus amigos, además de que hay que explicarle quién es la persona que está hablando con él. En el video que se viralizó en redes sociales, lo muestran tiempo después de despertar de un coma.

A continuación, reveló que Tashie es vegana y “a huevo” quiso tener un parto acuático, y para hacer esto, las regulaciones piden que tengas una ambulancia en la puerta, lo cual ella no cumplió y provocó que estuviera a punto de desangrarse y tuvieron que llevarla a un hospital.

El cantante no tendría a nadie de su lado

Y sobre un probable divorcio de la pareja, Javier Ceriani dijo que en este momento el integrante de Chino y Nacho no tiene conciencia y no podría exigir nada, pues no tiene un abogado, además que del manager lo designó su esposa, Natasha Araos.

“No tiene a nadie del lado de él, más que la madre”, expresó, a lo que Elisa complementó que, de darse este divorcio, tendría que realizarse en Miami, Florida, ya que fue su lugar de residencia los últimos seis meses en los que vivieron como un matrimonio.