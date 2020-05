Conductora de Exponiendo infieles de Badabun publica sexy foto de hace semanas en Instagram

Lizbeth Rodríguez deja ver sus enormes pechos con un brasier blanco y una delineada cintura

De inmediato la gente se fijó que luce más flaca a comparación de sus fotografías más recientes

Lizbeth Rodríguez, conductora mexicana del controvertido programa Exponiendo infieles del canal de youtube Badabun sube a su cuenta de Instagram foto en brasier en la que se ve más flaca, lo que provocó todo tipo de reacciones de los seguidores.

Aunque la postal fue subida hace ya algunas semanas, es tal el éxito que ha tenido que no ha dejado de tener comentarios de sus fans y varios haters.

Y es que en esta ocasión Lizbeth Rodríguez no tuvo ninguna consideración con su público masculino y dejó ver sus pechos cubiertos con un sexy brasier en color blanco.

Pero el aspecto que más llamó la atención de los cibernautas, fue que la polémica conductora de exponiendo infieles mostró tremenda figura delgada.

Así es, en la postal se ve tan flaca que su abdomen luce casi perfecto y se alcanza a ver la línea de su cintura, por lo que se ha convertido en una de las postales favoritas del público.

Tanto así que hasta la noche de este 13 de mayo de 2020, la imagen contabiliza más de 1 millón 350 mil reacciones de me gusta y más de 8 mil 600 comentarios.

La joven conductora es un imán para los seguidores en las redes sociales por su personalidad, ya que a no todos le gusta cómo es.

Pero mucha gente la considera una rompe relaciones, ya que generalmente sus videos terminan con un rompimiento de las parejas.

Ella ofrece dinero a cambio de ver el contenido de las aplicaciones de sus “entrevistados”. En muchas ocasiones llega a descubir infidelidades de una de las dos partes.

En esta ocasión, Lizbeth Rodríguez posó como nunca al mostrar sus enormes pechos así como su sensacional abdomen, por lo que a continuación te dejaremos algunmos de sus comentarios.

Y aunque su figura luce muy bien, no faltó alguien que pensara que no es natural: “Alguien se dio cuenta que en la primera foto se arregló súper bien en la altura del estómago porque ya no lo tenía así”.

“Hermosa”, “qué bien te ves”, “estás bien hermosa, con tus fotos me caliento”, “quiero casarme Liz, te amo”, “siempre te he querido como novia y sigo soñando”, “deberías ser actriz porno”, “qué bonita estás amiga Lizbeth, estás preciosa”, fueron algunos de los elogios que recibió.

Luego una persona más intensa no dudó en decir lo que pensaba de ella: “Wow, sí que eres un ángel, tan más preciosa del mundo mamasota y sexy”.

Pero tampoco faltó el clásico piropo mexicano con todo el humor que lo caracteriza: “Con ese cul… cag… bombones, jajaja”.

Entonces alguien sugirió una posible operación de la conductora de Exponiendo infieles de Badabun: “No es por ser hate y nada, soy super fan tuya, pero ¿Eres operada?”