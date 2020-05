Chiquis Rivera comparte foto en Instagram con las “pechugas” al aire

La hija de Jenni Rivera da noticia con vestido escotado y pegadito al cuerpo

La imagen está cerca de llegar a los 130 mil likes

Vaya sorpresa fue la que se llevaron los admiradores de la cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, quien compartió una foto con las “pechugas” al aire y da noticia con vestido escotado y pegadito al cuerpo.

Con más de 130 mil likes hasta el momento, esta imagen se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, por la cual recibió muchos elogios.

En el marco del Día de las Madres, Chiquis Rivera llama la atención, además de por sus “pechugas”, por aparecer rodeada de flores mientras se prepara para cantar, además de que se distingue un retrato de su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera.

“@fashionnova Fashion Nova Partner. Ya casi lista para cantarles ‘Eternal love’… o sea, ‘Amor Eterno’!!! Me encantó el color de este vestido de #FashionNova”.

Su esposo, Lorenzo Méndez, no dudó en expresar: “Mi precioso regalo de Dios”, aunque no recibió respuesta de la cantante.

Una usuaria le dijo: “Amo tu sonrisa, definitivamente la sacaste de tu mamá”, y aquí la hija de Jenni Rivera comentó: “Te amo más”.

Los halagos para Chiquis Rivera, quien lucía un vestido escotado y pegadito al cuerpo, no pudieron faltar en esta ocasión: “Hermosa, siempre con el mejor complemento… tu sonrisa, mi niña querida… te quiero muchísimo”, “Te ves fantástica, reina”, “Te amo de aquí a la luna y vuelta con pasos de tortuga”, “Tu belleza es por dentro y por fuera, gracias por ser mi inspiración, te amo mucho”.

Por su parte, una internauta recordó un supuesto hecho del que nunca se ha confirmado si es verdad o no, que Chiquis Rivera fue novia del esposo de su madre: “La que le robó el novio a la mami”.

Y horas más tarde que compartió una foto en la que aparece con las “pechugas” al aire, Chiquis Rivera subió un video con el mismo outfit en el que interpreta un fragmento del tema “Amor eterno”, de la autoría del fallecido cantante Juan Gabriel.

“Amor Eterno. Una canción que me llega al corazón… Ya disponible en mi canal de YouTube (ChiquisOnline) Link en Bio #AmorEterno”.

Y aunque la mayoría fueron comentarios positivos por su interpretación, la cual dedicó a la memoria de su mamá, Jenni Rivera, a varios no les hizo gracia que cantara este tema:

“Que horrible cantas”, “Todo menos que cante”, “Como destruir una hermosa canción en 3, 2, 1…”, “Bonito mensaje, pero se cag… en la canción”, “Amo a tu mamá, pero para mí, mataste esta canción”, “Que diablos!!! No, no, no”, “Insisto: no cantas, no cantas, no cantas, no cantas”.

Otra internauta le hizo la siguiente pregunta a Chiquis Rivera: “¿Y por qué la lastimaste tanto metiéndote con su esposo? ¿La culpa, la conciencia?”.

Por último, una admiradora le hizo una recomendación: “Me parece que tienes que seguir el ejemplo de tu hermana, toma clases de canto, quizás eso te ayude a soltar más la voz. Tienes algo ahí que todavía no termina de salir”.