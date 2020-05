View this post on Instagram

Estás dos mujeres complementan mi vida, son mi más grande admiración y mi razón de sonreír! 💜 Hoy festejo tanto su día, y todos los de su existencia y no podemos tener mas hermosa familia. Las Amo con todo mi corazón! #MothersDay 🌸🌺 #DiaDeLaMadre 💕👩‍❤️‍👩👩‍👧🤰🏼Sis & Mommy