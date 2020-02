Leticia Carrillo ríe de las infidelidades de su expareja

Juan Collado actualmente está preso

Aclara sobre las visitas de sus hijos a la cárcel

Sin pelos en la lengua y con gran sentido del humor, la actriz, Leticia Calderón habló sobre las infidelidades de su exmarido, el abogado, Juan Collado, quien actualmente se encuentra casado con Yadhira Carrillo y recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La protagonista de la telenovela, ‘Esmeralda’, se burló de su expareja ante varios medios de comunicación, pues aunque consideró que Juan Collado “es un gran hombre”, aseguraron que él “se equivocó su nacionalidad, el debió haber sido árabe o algo”, esto en referencia a los harem árabes.

“Y no pasa nada. Todas las ex y las nuevas nos conocemos, nos llevamos bien”, bromeó Leticia Calderón con los periodistas.

Uno de los reporteros siguió la dinámica bromista de Leticia Calderón y le dijo: “Hermanas de saliva, ¿no?”. La actriz entre risa le contestó: “Y porque sabes lo que está padeciendo la actual. O sea, tarde o temprano, estamos unidas por el mismo hombre”.

La actriz dejó al descubierto que su exesposo es ‘ojo alegre’ y no es hombre de una sola mujer.

“Hubo varias, o sea es que hubo varias. Sí supe que le había pedido matrimonio a Edith Serrano en una casa en la que a mí me llevó Juan y me dijo que esa casa la tenía para sus comidas porque algunos personajes no podían ir a restaurantes (…) Yo le creí”, confesó.

“Pues ni modo. No me arrepiento para nada, pasé una etapa maravillosa con él y me quedé con la mejor parte que son mis hijos y por eso le voy a vivir eternamente agradecida”, dijo a los reporteros.

Juan Collado estuvo casado con la actriz por ocho años y juntos engendraron dos hijos, Luciano y Carlo.

Los periodistas también le cuestionaron sobre la actual esposa de Juan Collado, la también actriz Yadhira Carrillo, con quien tuvo un romance a pesar de que aún no se separaba de Leticia Calderón.

“Con todo respeto y con toda verdad lo digo, no somos amigas, a lo mejor en otra vida(…) Tampoco somos enemigas(…) Si no me llevo no quiere decir que la odie, aseguró Leticia Calderón entre risas.

Sin embargo, una de las reporteras no se quedó conforme con las declaraciones de la actriz e insistió en preguntar si aún existe una rivalidad con Yadhira Carrillo.

“Eso jamás, jamás, jamás, porque cuando nacieron mis hijos supuestamente Juan no la conocía, él se fue cuando mis hijos tenían 2 años y 3 añitos”, dijo la actriz, quien también reveló que Juan Collado anduvo con otra mujer conocida en los medios y que incluso, una amiga de ella lo sabía.

“Es más, me enteré que Juan anduvo con otra persona, conocida también, compañera, y entonces le digo a mi amiga ‘¿y por qué no me dijiste?’, me dice: ‘porque estabas amamantado a Carlo'”.

Visita a la prisión

Sobre las acusaciones de que Leticia Calderón no deja que sus hijos visiten a su padre a la cárcel, la actriz aclaró los rumores y dijo que los adolescentes aún no están en la lista de visitas, por lo que aún no pueden ver a su padre.