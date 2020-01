Página

1 de 4

Allisson Lozz recibió fuertes reclamos por parte de los Testigos de Jehová

La famosa ex actriz de Televisa, conocida por su papel en la telenovela ‘Rebelde’ apareció en fotos comprometedoras

Los usuarios no dudaron en hacerse presentes en los comentarios para dar su punto de vista

Allisson Lozz, la famosa ex actriz de Televisa recibió fuertes señalamientos de parte de los Testigos de Jehová por comprometedoras imágenes.

Hace algunos años, el nombre de Allisson Lozz, o Allisson Lozano estaba en boca de todos, ya que parecía que sería la heredera de los protagónicos de las telenovelas más importantes de San Ángel, pues participó en su infancia en melodramas como ‘Alegrijes y Rebujos’ y ‘Misión SOS’.

Asimismo, su participación en la telenovela juvenil ‘Rebelde‘ la impulsó a poner su nombre dentro de proyectos de carácter más serio, en donde destacó por ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En nombre del amor’.

TE PUEDE INTERESAR: Se filtra la foto más íntima y sexy de Ángela Aguilar en traje de baño (FOTOS)

Sin embargo, su carrera tuvo un drástico final, ya que Allisson Lozz decidió dejar de lado los reflectores, el mundo del glamour y la fama para centrarse en un ambiente completamente distinto.

Se sabe que Allisson Lozz se dedicó de lleno a criar una familia fuera de las cámaras y se hizo fiel seguidora de una religión.

No obstante, nuevas fotografías podrían poner en ‘riesgo’ a la ex actriz de Televisa justo cuando comienza el 2020.

Y es que una página de Instagram que responde al nombre de ‘fcallisssonlozz‘ publicó varias imágenes de la ex intérprete junto a más personas, presuntamente muy allegadas a ella y fuera del ámbito artístico.

Asimismo, en otra postal, Allisson Lozz apareció cenando con un gran número de personas, que rápidamente, sus seguidores supusieron que se trataba de individuos relacionados a su religión, los Testigos de Jehová.

Para acompañar el post que apareció el 25 de diciembre del 2019, la cuenta de Instagram escribió: “Feliz Navidad”.

Esto último llenó de indignación a un sector de seguidores de Allisson Lozz que pertenecen a los Testigos de Jehová o son allegados a personas de esa religión.

“Pensé que los Testigos de Jehová no festejaban Navidad. Mi abuela es Testigo y ella no lo hace, que alguien me ilumine y me diga si es opcional”, escribió una seguidora.

Ante esto, otra respondió: “Claro que no festejamos Navidad”.

“Oye, los Testigos no celebran Navidad”, dijo otro más, mientras otro agregó: “Los testigos no celebran la navidad”.

“Ella no festeja la navidad”, fue otro de los señalamientos.

Y para abrochar, una crítica más fuerte llegó: “Está tonto el que puso esa publicación. Ni siquiera están vestidos como acostumbran las personas que festejan navidad, y no, nosotros los Testigos de Jehová no festejamos esas festividades paganas”.

Pero la verdad salió a la luz, y es que la cuenta de Instagram aprovechó el momento para resaltar que no se trata de la propia Allisson Lozz la que sube el contenido, sino alguien que es seguidor de su trayectoria.

“Esta cuenta es dedicada a Allisson”, “Creo que no han leído la biografía del perfil. Claramente dice que es una cuenta dedicada a ella”, “No es ninguna cuenta ‘fake’, porque no nos hacemos pasar por ella. Si te metes al perfil podrás leer que es una cuenta dedicada a ella”.

Y resaltó: “La cuenta de Allisson Lozz es privada y personal”.