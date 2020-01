Página

1 de 4

Laura Bozzo pregunta sobre el tiroteo de Torreón

La gente reacciona y responde a su pregunta

Levanta polémica por el uso de los videojuegos

La famosa y polémica conductora Laura Bozzo aprovechó la reciente tragedia ocurrida tras un tiroteo en un colegio particular de la ciudad de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, fronterizo con Texas, Estados Unidos, y lanzó una pregunta sobre los videojuegos que incluso incomodó a algunas personas.

La pregunta fue lanzada a través de las redes sociales y a la letra dice: “Luego de la desgracia sucedida en Torreón, MX donde un niño fanático de los videojuegos mató a su profesora e hirió a varios compañeros para luego suicidarse, la pregunta es ¿Deben o no regularse los estos juegos? ¿Qué opinas?”.

De inmediato, la conductora peruana comenzó a recibir decenas de respuestas a su pregunta, y comenzó la fiesta de dimes y diretes, ya que le encanta la polémica.

TE PUEDE INTERESAR: Pepe y Ángela Aguilar se visten de luto tras sensible fallecimiento de alguien muy importante (FOTOS)

Fue en su cuenta personal de Instagram @laurabozzo_of que la experimentada conductora dejó colgada la pregunta y sus seguidores y detractores no perdieron la oportunidad de responderle.

En uno de los primeros comentarios una persona le escribe a la conductora: “Los padres necesitan educación para que después puedan educar a los hijos”, a lo que de inmediato Laura Bozzo contestó: “Uno de los problemas más graves es el de las madres niñas y nadie hace nada para evitarlo es terrible esta situación que agrava la pobreza”.

Pero alguien quiso refutar a Laura Bozzo y le contralanzó una pregunta: “¿Entonces Laura porque League of Legends se cancela?”, entonces la conductora le responde: “Amo los video juegos y ese mi favorito, no se trata de mí que ya estoy bastante mayor, estamos hablando de niños, tampoco digo que no lo hagan solo que hay algunos de una violencia tan brutal que considero no deberían sin supervisión de sus padres jugar. Extraño ver a los niños haciendo deporte jugando a las escondidas ya se me dirán que es otra época pero eran más felices”.

Y fue entonces que se soltó el chamuco y una persona le escribió: “Con el debido respeto, ya deje de estar echándole la culpa a los videojuegos, acaso que por jugar un videojuego de doctor, ¿Voy a hacer Doctor? Deje su falacia señora, los videojuegos tienen restricciones de edades y los vendedores lo saben y lo aplican eso es responsabilidad de los padres, en segunda, ¿De dónde saco el arma? ¿Le va a echar la culpa a los videojuegos igual de eso? Deje de atribuir culpa, por eso estamos como estamos”.

De inmediato la conductora peruana le dijo: “@rogerdiazdominguez no echo la culpa, he hecho una pregunta, cada quien tiene su opinión y esto para mi es responsabilidad de los padres y la sociedad, pero considero que deben ser regulados para los niños, más aún si tienen problemas, lee lo que digo”.

Pero luego vino el momento triste, el tiempo de reflexionar cuando un usuario se sinceró y escribió: “Soy un chico de 16 años, desde que tengo teléfono he sido adicto videojuegos. ¿Porqué soy adicto a videojuegos? Desde pequeño he sufrido maltrato de mi papá, muchas veces he intentado suicidarme, este año estoy en otro país y quiero olvidar muchas cosas que han pasado en mi vida y quiero estudiar”.

Laura Bozzo le contestó: “Me queda claro que frente a todos tus problemas te refugiaste en los videojuegos, me gustaría saber si estos de alguna manera te llevaron o no a intentar suicidarte y gracias tú opinión es importante”.