Página

1 de 4

Los premios Latin American Music Awards 2019 causaron revuelo

Chiquis, Kate del Castillo y Angélica Vale lucieron elegantes vestidos, pero no se salvaron de las críticas

Muchos criticaron sus decisiones en la alfombra

LatinAMAs 2019: Chiquis, Kate del Castillo y Angélica Vale deslumbraron en la alfombra de los premios Latin American Music Awards 2019, aunque algunas no con muchas críticas a su favor.

Los vestidos negros y fucsia, con toques brillantes, así como los zapatos deportivos de lujo fueron los grandes protagonistas de la alfombra roja previa a la quinta edición de los premios Latin American Music Awards 2019, que este jueves celebró la música de los hispanos en Estados Unidos.

Dispuesta a lo largo del bulevar Hollywood, en Los Ángeles, la alfombra roja estuvo marcada por combinaciones casuales pero elegantes, que ofrecieron comodidad a quienes desfilaron por esta pasarela.

Chiquis llegó con un vestido blanco y algunos dijeron que no le quedaba bien: “Creo que ese vestido blanco no le favorece”, “Es el cubrecama de su cama o el edredón, qué fatal se ve”, “Horrible”, “La celulitis,, las lonjas jaja”, “Feo vestido se mira incómoda”, “Es de contextura doble por ello el color blanco no la favorece, rostro muy linda pero el vestido no la favorece”, “Parece que tenía alguna faja y se le abultaba en la cintura.y esas hombreras noooo, muy linda ella pero no le quedó bien el vestido”.

Y unos más dijeron: “Está feísimo el vestido, nada que ver”, “La hace ver más llenita no le favoreció sorry”, “Se puso cortinas de su cuarto”.

En cuanto a Kate del Castillo las cosas no parecieron cambiar mucho. y también la criticaron en los LatinAMAs 2019.

Y es que le llovieron críticas: “Omg no ¿qué le han hecho?”, “Horrible!”, “No le atinó”, “Toda la ropa y los zapatos están muy feos”, “Los zapatos nada qué ver”, “Esos zapatos no le van a el vestido así sean finos pero no”, “Fatal los zapatos y el tatuaje. Grave”, “Divino el vestido, pero nada que ver los zapatos”.

Angélica Vale en cambio recibió buenos comentarios y le dijeron que lucía hermosa.

“Para mí lo más importante es sentirte orgulloso de ti mismo, de sus raíces latinas, y eso comienza con lo que uno viste, si me gusta me lo pongo”, dijo Becky G a su paso por la alfombra.

La cantante estadounidense de raíces mexicanas apostó por un vestido negro largo con arabescos que, dijo, reflejaba la autenticidad que siempre la ha caracterizado.

LatinAMAs 2019: Chiquis, Kate del Castillo y Angélica Vale deslumbraron

La mexicana Kate del Castillo también se decantó por un vestido negro muy refinado y lo complementó con una capa plateada con la que quiso dar un “toque reguetonero”, según manifestó.

El fucsia se hizo presente no pocas ocasiones entre las propuestas de las mujeres, como fue el caso de la colombiana Farina, que se decidió por ese color en su cabello y sus lentes.

Los trajes de lentejuelas y canutillos se hicieron presentes esta tarde, así como las plumas y las imitaciones de piel, la mayoría combinados con el negro.