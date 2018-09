Raúl de Molina vive una etapa agridulce en su vida, tras la partida de su hija Mía a la universidad porque, aunque está muy orgullo de sus logros, el presentador no ha dejado de expresar lo mucho que le hace falta su cercanía.

De hecho, recientemente el conductor reveló en ‘El Gordo y La Flaca’ lo preocupado que estaba por su primogénita, quien estaba atravesando por un incómodo malestar, a pocas semanas de haber iniciado sus clases.

“Se sentía mal, esta mañana la llamo (y me dice que) no puede ir a clases, tiene la garganta mala. Es horrible cuando tienes a tus hijos tan lejos y tú estás aquí y no sabes verdaderamente lo que está pasando”, contó a los televidentes, según reseñó la revista Hola!.

Al parecer, el famoso cubano también se sentía un poco frustrado por la manera en que su hija estaba lidiando con su estado: “¿Por qué no puede ir directo al doctor y ocuparse de su garganta, y después llamarme y contarme?”, exclamó.

Este otoño, Mía inició sus estudios universitarios en Washington, donde cursa negocios internacionales. Pese a la distancia que la separa de sus padres, la estudiante ha estado en constante comunicación con ellos, quienes incluso han ido a visitarla para conocer su nuevo dormitorio, en el campus.

“Este es el dormitorio de Mia en la Universidad. Mily y su hermana AnaMari se lo prepararon durante los últimos días y yo llegue a conectarle el televisor para que pueda ver el ‘El Gordo y La Flaca’, escribió Raúl de Molina en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.