Acusan a Zuleyka Rivera de ‘inescrupulosa’ por lo que hizo frente a su hijo

Zuleyka Rivera tiene una relación muy cercana con su hijo Sebastián, tanto es así que el pequeño hasta disfruta acompañar a su mamá en un día de compras por el centro comercial.

A través de su cuenta en Instagram, la guapa puertorriqueña compartió una serie de fotografías donde se le puede ver junto a su primogénito, ambos muy contentos, mientras ella se prueba sus nuevas adquisiciones.

“Él es mi personaje favorito, la compañía que más disfruto ¿Hasta cuándo me durará que le guste ir de compras conmigo?”, escribió la ex Miss Universo al pie de publicación, que acumuló más de 77,000 ‘me gusta’.

“Tan bello, disfrútalo, todo que eso dura hasta la adolescencia”; “Así va a llegar a grande, ya verás”; “hermosa la relación que tienes con tu niño”; “qué cosita más linda, tu niño está bello y ojalá siempre quiera acompañarte”, comentaron encantados sus fanáticos.

Sin embargo, algunos usuarios también le reclamaron a la presentadora por supuestamente cambiarse la ropa frente al menor: “¿En sostenes con tu hijo al lado? De verdad no sé si la gente es peor o las revistas o los que tienen que verlas”; “se está midiendo el brasier delante del niño, eso parece porque trae la etiqueta de lado… ya no hay vergüenza ni escrúpulos”.

TE PUEDE INTERESAR: Victoria Ruffo revela qué tipo de relación tiene con Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez

No obstante, los seguidores de Zuleyka Rivera salieron en su defensa: “que pena , si fuese un sostén o no, me imagino que no usarás un traje de baño de dos piezas frente a tu hijo, la maldad de algunos pensamientos”; “es su hijo. Lo parió y lo está criando. Me imagino que la ha visto sin ropa también porqué tenerse que tapar de los hijos. Eso es confianza hacía ellos”; “qué gente más tonta con sus comentarios, que si está en brassier y bla bla bla! Es su hijo”, escribieron en el post.