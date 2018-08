Raúl de Molina nunca imaginó que fuera su propia y querida hija Mía la causante de un reciente accidente que lo puso a sangrar durante 45 minutos.

El cubano compartió con sus compañeros de El Gordo y La Flaca, la critica situación que lo tuvo a punto de llamar al 911.

Mediante la cuenta de Instagram perteneciente al programa de Univisión, se compartió el video en que el presentador narró paso a paso lo sucedido.

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López y el Chef James desatan una guerra en Un Nuevo Día (VIDEO)

Raúl comenzó diciendo: “No me había pasado antes, llego a mi casa, empiezo a comer unas hojas de lechuga, y Mía viene y empieza a hablar conmigo y de momento me muerdo la lengua”.

También informó: “No sólo me muerdo la lengua, estoy echando sangre por 45 minutos de la lengua”.

Raúl de Molina sufre accidente a causa de Mía: “Estoy echando sangre por 45 minutos de la lengua”

Entre risas de sus compañeros, el presentador añadió que su nerviosismo llegó a tal grado que pensó llamar al 911.

De Molina puntualizó: “Me empiezo a poner nervioso ¿Si llamó al 911 o no? Ustedes se están riendo pero había sangre por todos lados”.

Ante lo vivido por Raúl, las reacciones no se hicieron esperar: “Pero para hablar de la gente no te la muerdes”, “Qué bueno, por burlón es que te muerdes la lengua”, “Para que aprendas a cerrar la boca Raúl!”, “Eso te pasa por comentar puras bobadas gordo”.

No faltó quien aprovechara para burlarse: “Te vas a comer sólo Raúl”, “Come despacio que la comida no cuesta tanto, cuesta más la lengua”, “Quería carne porque ya está harto de pura comida de dieta”, “Cerdo no come cerdo”.