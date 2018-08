El presentador Raúl de Molina fue tildado recientemente en redes sociales de “Grosero” y “alzado” por su forma de tratar a algunos seguidores, que lo visitaron en el estudio de El Gordo y la Flaca.

Durante un corte comercial de El Gordo y La Flaca, Carlitos el productor llevó a cuatro fanáticos del show para fotografiarse con sus ídolos, pero según las redes, el comportamiento de Raúl dejó mucho que desear .

En el video compartido por la cuenta de Instagram del programa de Univisión, se aprecia el momento cuando Carlitos presenta a Lili y a Raúl con sus seguidores.

Entre los cuatro fanáticos que asistieron al estudio se encontraba una pareja de baja estatura, a quienes según los usuarios Molina hizo menos.

Raúl comenzó saludando a la pequeña pareja: “Hola ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Cómo anda?”, pero a la hora de saludar al caballero pronunció “A él no lo conozco”.

Raúl de Molina recibe fuertes críticas tras recibir especiales invitados en el estudio de El Gordo y La Flaca

Al final, los fanáticos y los presentadores posaron juntos para la fotografía del recuerdo.

Ante la extraña forma en que Raúl recibió a los invitados en el estudio, las redes se pronunciaron: “La actitud de Raúl a veces no me gusta , se cree superior muchas veces”, “Gordo asqueroso, mira de menos a la pobre gente”, ” Cierto, se portó bien seco, no sé como que le diera algo, no los trata igual”, “Qué grosero”, “Se le sube la gordura a la cabeza, hay perdón, quise decir lo creído”, “El gordo tan prepotente para saludar, qué arrogante”, “Raúl ¿Por qué te portaste tan frío?, qué mal se vio ese saludo, qué pena por ti mijo”.

Inclusive señalaron: “Siento qué el gordo no soporta la gente de estatura baja”, “A Raúl no le hizo gracia la visita”.

De igual manera le señalaron: “Ay Raúl no pudiste ser más grosero e indiferente, cómo te falta sensibilidad, ah pero qué tal con las celebridades, eres un lambiscón barbero”.