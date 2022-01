La gente que critica no compra ni un boleto, esto declaró el cantante, además agregó que la gente que sí está comprando boletos es porque quiere ganarse la camioneta. “Desgraciadamente a la gente nada le gusta, nada le engancha, nada le embona , y a mi no me va a importar”, declaró el intérprete.

Larry Hernández enfurece: El que trae suerte, trae suerte

Larry declaró que existe gente que le ha comentado que ha comprado hasta 7 boletos de rifa para ganarse la camioneta de lujo, regalo que le dio a su esposa Kenia Ontiveros. Cabe resaltar que cada boleto tiene un precio de $100 dólares, a lo cual para él es una enorme sorpresa que haya gente que compre demás boletos.

“El que trae suerte, trae suerte, me tocó un camarada que me dijo ‘oiga padrino me compré 10 boletos y me gaste 700 dólares'”, por lo cual me sorprendí y le comente “Ojalá te la ganes, pero el que trae suerte, trae suerte”, declaró Larry Hernández ante las cámaras.