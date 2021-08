Larry Hernández no se siente nada bien y confirma que se contagió de nuevo de COVID

El cantante ya está vacunado pero aún así alarma con oxigenación

La familia del cantante también está contagiada, según se confirmó Después de especularse que el cantante Larry Hernández había cancelado un concierto por estar contagiado de COVID, ahora él mismo se ha encargado de informar lo que sucede y provocó la alarma de todos sus seguidores gracias a que publicó un video encamado y recibiendo oxígeno. Larry Hernández hace unos días dejó de publicar historias de Instagram y se decía que algo extraño ocurría en su vida y tras especulaciones, él mismo confirmó que se contagió de nuevo de COVID y pese a estar debidamente vacunado tendría síntomas que lo mantienen en cama. Larry Hernández confirmó que tiene de nuevo COVID-19 Lo lamentable de la situación es que no sólo es él quien tiene COVID-19, pues aparentemente su esposa Kenia Ontiveros y sus hijos pequeños también, por lo que Larry Hernández pidió oraciones a sus seguidores al momento que publicaba un video desde su habitación con aparatos de oxigenación. Una serie de historias de Instagram daban cuenta de cómo Larry Hernández no bromea y se inquieta por estar contagiado de COVID junto a su familia: “Desde el 23 de Julio nos dio COVID a todos, Sebastián mi hijo fue el primero que cayó, después al día siguiente Kenia, luego empecé yo, mi hija Daleyza, Olivia y Gary”, comenzó escribiendo.

No lo dijo antes para no preocupar a su mamá El cantante de música regional mexicana manifestó que no quiso preocupar a su mamá por lo que no había informado en sus redes sociales lo que sucedía con el COVID, pero una página de espectáculos dio a conocerlo y por eso decidió compartirlo además de no engañar a sus seguidores: “A mi amá no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito pero desgraciadamente una página de chismes lo publicó y esto no lo pude detener… a ella le acabo de decir y ya se imaginarán cómo está…”, escribió en otra de sus historias para después agravar más la situación.

“No estoy bien”, asegura Larry Hernández sobre su estado de salud por el COVID Desde el pasado 23 de Julio el cantante junto con su familia se encuentran contagiados, pero aparentemente él es el único que no ha podido superarlo y lejos de mejorar, su situación empeora: “Todos están bien ya gracias a Dios pero yo sí estoy muy mal, por eso me animé a pedir una oración por mi familia y por mi que soy el que está más mal”. Y aunque aseguró que no quería que lo vieran mal, se animó a subir un video donde estaba en su habitación rodeado de máquinas de oxigenación: “No quiero que me vean en esta situación, por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal”, precisó.

Está recibiendo oxigenación a causa del contagio de COVID El video que publicó Larry Hernández y alarmó a sus seguidores da cuenta de la gravedad de la situación por la que atraviesa tras el contagio con coronavirus, pues se pueden ver sus pies desde la cama (aparentemente de su casa), pero recibiendo ayuda con aparatos de oxigenación. Después de dar a conocer la noticia, antes de que él mismo la confirmara, la administradora de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ aclaró las especulaciones que hizo: “Larry comparte que se contagió de COVID19 él y toda la familia , aunque El es el más delicado, pronta recuperación Para Todos. Aclarando yo no dije nada de que estaba grave y esas cosas, no mientan por convivir, yo solo les informe que Los que organizaron el evento de la policía dijeron que tenía COVID que él se los dijo y que no asistió por eso!!! Que otra gente dramatice o agregue de su cosecha no es mi problema”, aseguró.

La gente realiza especulaciones sobre si se vacunaron o no Aunque ya habían aclarado que sí se vacunaron, Larry Hernández y Kenia Ontiveros fueron objeto de críticas por la situación que atraviesan y la gente no dudó en opinar: “Pero por qué decir que Sebastián fue el primero, así como diciendo ‘por el nos enfermamos'”, “No le deseo ningún mal pero andaba sin cubre bocas y sin su sana distancia que se mejore”, “¿De qué les sirvió cuidarse tanto si en la primera chance salieron a divertirse y después estar yendo a los partidos”. “Mandarle un mensaje a Larry Hernández que no se acuesten de espalda porque le pone presión a los pulmones. También que cosa Eucalipto y lo inhale y tome eso ayuda a los pulmones”, “Pero no sale de los restaurantes tomando de la misma botella todos y de los partidos del Cruz azu, eso se le llama inconsciente e irresponsables tiene a sus niñas a Olivia a mucha gente trabajando en su casa se imaginan a cuantos pudo haber contagiado hay que ser mas responsables pero de todo corazón espero se recuperen y aprendan que esto va para largo y hay que seguir cuidándonos”, expresó la gente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO CON EL QUE CONFIRMÓ QUE TIENE COVID

Las críticas para Larry Hernández por su contagio en COVID, seguían Y es que la gente no perdona y así se lo hizo saber a base de reclamos para Larry Hernández: “Pero se le miraba seguido cenando y sin cubre bocas y no quiso vacunarse”, “Pienso que se contagió en la fiesta que fue a cantar de un empresario, siento que ahí”, “A sus fans que lo seguimos sabemos que se ve en el video que está en su sala en una cama de hospital pronta recuperación para él”. “Dijo que está enfermo desde el 23 de Julio. Yo creo se Contagiaron el día que fue al Partido y había mucha Gente”, “Haré oración por todos Larry…Eres fuerte, Dios Nuestro Señor Esta contigo…que te mande pronta sanación y tu podrás salir de esta Larry…. Echale Ganas! Bendiciones”, “Primero Dios salgan adelante pero ellos ya no se cuidaban andaban de arriba a abajo el y sus hijos mayores y claro Kenia en casa con sus niñas ellos contagiaron ala familia”, manifestaron.

