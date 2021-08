Además se informó que su esposa también había resultado contagiada: “Él y según Kenia también, por si los esperaban no llegarían”, ante esto, se comentó que varios seguidores comentaban que desde hace ya varios días no sabían nada de ellos, ya que no publicaban nada en redes sociales.

“Era de esperarse”, seguidores reaccionan a la noticia de que Larry Hernández y su esposa Kenia se contagiaron de coronavirus

Ante esto, seguidores de la cuenta de Chamonic comenzaron a llegar, en donde usuarios comentaron que esto “era de esperarse” y nos les sorprendió que Larry Hernández y su esposa se contagiaron de coronavirus. Una seguidora comentó lo siguiente: “Era de esperarse, ya se habían tardado, mucha confianza y sin vacunarse, hasta donde se sabe”.

“La fiesta de Jimmy estuvo super padre, después del alcohol se pierde la distancia y toman de cualquier vaso”, “con razón, se me hacía raro que no habían puesto casi nada por dos días”, “hace días fue a que lo inyectaran y según era una infección en la garganta”, “también ya no se cuidaban y Kenia dijo que no se iban a vacunar”.