Kenia Ontiveros se descara a pocos días de dar a luz

La esposa de Larry Hernández comparte sensuales fotos en Instagram, pero algo sale mal

La critican por preguntar qué llevar al hospital: “Esa pregunta te quedaría si fueras primeriza”

A pocos días de convertirse en mamá por tercera ocasión, Kenia Ontiveros, esposa del cantante Larry Hernández, se descara y comparte sensuales imágenes a pesar de su embarazo.

Con más de 140 mil “Me gusta” hasta el momento, esta publicación, la cual consta de dos fotografías, está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Kenia Ontiveros.

“Ayer me tomé fotos en mi cuarto y sala @daletthernandez ya está lista, faltan solo días, ¿qué me recomiendan llevar al hospital para no llevar toda la casa? Jaja. #37semanasembarazada”.

Y lo que parecía que serían solamente felicitaciones para la esposa de Larry Hernández, se convirtieron en críticas:

“No necesitas recomendaciones, ya es la tercera, creo que ya sabes”, “Jajaja, es lo que me cae mal de la gente, que le gusta aparentar algo que no son, pregunta como si fuera mamá primeriza, que alguien le explique que eso la hace ver hasta tonta”, “Yo digo lo mismo, ni que fuera la primera bebé que va a tener, suena hasta ridícula”.

Algunas usuarias parecieron molestarse con la pregunta que hizo Kenia Ontiveros: “Que no sea ridícula esta señora, ya tiene dos y sabe perfectamente que ocupa y que no!!! Se ve pésima haciendo estas preguntas, que no mam…”.

Una seguidora se encargó de defenderla, aunque resultó contraproducente: “No tiene nada de malo, ¿por qué son tan malas?”, a lo que alguien le respondió: “No es por malas, si no que hace preguntas tontas, solo le falta poner: ‘chicas, ¿cómo se cambia el pañal?’ u otra cosa que ya sabe, o sea, ya pasó dos veces por lo mismo, la verdad si son preguntas tontas, lo siento”.

Y lo que pretendía ser un motivo de felicidad para Kenia Ontiveros, se convirtió en un debate entre sus seguidoras: “Uno nunca termina de aprender cosas nuevas, así tengas varios hijos. Yo voy por mi cuarto bebé y aún así ando leyendo artículos de embarazo y de todo esto de la maternidad”.

“Acuérdense, chicas, que para eso tienen a Olivia!!! Yo creo que si parece que ahora cuidará de la bebé y por eso pregunta, aunque fuera así, igual se ve tonta preguntando esas cosas, no es primeriza”.

Por su parte, una internauta se sorprendió por la pregunta que hizo la esposa de Larry Hernández: “¿Es su primer hijo? ¿O por qué pregunta qué llevar?”, a lo que varios responderon: “Eso mismo me pregunto yo, si ya tiene dos muñecas”, “Me acuerdo que ella decía que no quería más hijos y de las otras nenas no miré que se tomara tanta foto”, “Mercadotecnia, le llaman, ella ya no quería más hijos y ni los cuida, así que solo es mercadotecnia”.

Las críticas parecían no tener fin: “Esa pregunta te quedaría si fueras primeriza”, “¿Ya la tercera y no sabes qué llevar al hospital?”, “La verdad es bien pende… al preguntar eso, ya el tercer embarazo y aún con eso, jaja, yo ya sería experta”.