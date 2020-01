Página

Gabriela Barajas, viuda de uno de los actores de Televisa muertos habló fuerte

Noticia de su muerte ha devastado al mundo de la TV

Actores y actrices le dan el último adiós a Jorge Navarro y Gerardo Rivera

Actores y actrices han levantado sus oraciones por la muerte de sus compañeros de oficio, luego de saber la triste noticia y que ha dejado un gran vacío en sus corazones, sin embargo fue Gabriela Barajas, viuda de Jorge Navarro Sánchez quien conmovió a todos.

La noticia fue devastadora, ha sumido a todo el mundo de la televisión en luto incomparable. Tanto que algunos se han pronunciado por este lamentable hecho.

No obstante, el mensaje que más ‘dolió’ fue el de Gabriela Barajas, esposa de Jorge Navarro Sánchez, quien también es actriz.

Gabriela Barajas escribió: “¿Que como estoy? Con el alma y cuerpo destrozados… Rota! Furia, impotencia, rabia, coraje, tristeza, sueños interrumpidos! Una perdida con preguntas sin respuestas! Mis años maravillosos se fueron con él, pero sé que tengo que empezar a reconstruirme para no enfermarme pues hoy por hoy seré madre y padre!”, se pudo leer en el comienzo de la publicación en su cuenta de Facebook.

Posteriormente, agradeció a todos los que han estado en este durísimo momento de su vida: “Gracias al apoyo de mis padres, hermanos, cuñados, suegros, primos tíos no estoy sola en este proceso de perdida tan injusta!”.

Y contó lo triste que es decirle a su hijo que su padre ya no está: “Qué difícil cuando le tuve que decir que papi ahora ya estaba en el cielo y que ahora es una ángel que lo cuidara desde el mas allá! Qué tristeza cuando me dice que quiere abrazar a papi y veo sus lagrimas correr”.

Lamentan muerte actores

Amadas familias, amigos del medio artístico, Actores, directores, dramaturgos, músicos, cantantes, gente de producción,… Posted by Gabriela Barajas on Monday, January 20, 2020

De igual forma, Gabriela contó que se alejará de los escenarios ante este cambio en su vida: “A toda la comunidad les informo que me retiro del medio artístico pues mi proceso en la Ciudad de México llegó a su fin. Yo ahora, no puedo exponerme por ningún error a trabajar en las condiciones en las que a veces estamos expuestos los actores en México. Este jueves le tocó a mi marido y a su compañero. Ahora me dedicaré enteramente a mi hijo!

Y reveló que este es el momento en el que necesita estar al lado de quienes la hacen fuerte: “Necesito agarrarme de mis amigos y estar acompañada de mis seres más cercanos aunque en la ciudad de México creamos lazos tan fuertes con todos ustedes.

Para concluir, pidió por su fallecido esposo y la fuerza que ella necesite: “Les pido sus oraciones para que nuestro amado encuentre la luz y que en donde quiera que esté, se encuentre en paz. También por mi, para que me llene de fortaleza para todo lo que se viene! Gracias”.

Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera perdieron la vida durante las grabaciones de la conocida serie ‘Sin miedo a la verdad’.

Esta noticia ha dejado impactado a muchos actores y actrices, pero sobre todo a los seguidores que aun no dan crédito a lo que sucedió recientemente y que ya se ha publicado en diversos medios de comunicación como El Universal.

En la cuenta personal de Instagram de la revista @tvynotas se pudo ver que fueron varios los actores y actrices que le dieron el último adiós a sus compañeros.

En algunos videos se colgaron los siguientes mensajes: “Así dio su pesar la actriz #AnnaCiocchetti al conocer la noticia de sus compañeros fallecidos durante el rodaje de la serie #SinMiedoALaVerdad”.

Entonces se escuchan las palabras de la actriz: “… (inaudible) decida emprender un proyecto proporcione las condiciones necesarias”, refiriéndose a la seguridad de los actores.

De manera inmediata una mujer comentó sobre el accidente y muerte de los actores: “Lo que dijeron en televisión fue que realizaban un ensayo dos actores y estaban a una altura considerable y cayeron. Fue mortal la caída”.

Y algunas personas comenzaron a señalar que la probable causa de la muerte de los actores fue por la falta de medidas de seguridad, uno de ellos lo dijo de manera clara: “Por no tener las medidas de seguridad”, comentario que fue secundado por otro usuario que dijo: “Pobres , eso es negligencia dé la producción”.

Alguien más opinó al respecto: “Claro que fue responsabilidad del director y su equipo. Para esas escenas deben utilizar dobles o de lo contrario contar con todas las medidas de seguridad. Qué pena, y pensar que los actores de reparto ganan muy poco, nada comparado a las cifras millonarias que ganan las súper estrellas, aunque éstas sean malos actores”.

Y fue entonces que se fueron con todo contra la empresa de televisión y señalaron: “Televisa queriendo gastar menos en sus producciones baratas sin medidas de seguridad básicas. Un error grave. Cárcel al productor”.

“Debieron tener seguridad, eso fue negligencia, está muy mal eso”, “estaban comiendo tacos de cabezas y se tragaron el cerebro, ahora pónganse ustedes en lugar de los muertos, y repitan la grabación pero con ustedes a hacer lo que hicieron ellos, haber si tienen huevos”, “Todo el mundo opinando sin haber estado en el sitio y presenciar el hecho trágico. Amarillismo”, fueron otros de los comentarios.

Y alguien más para rematar comparó: “Mx quiere compararse con USA, pero dista muchísimo de ser igual, tienen el cerebro tupido de comer tanta mierda, ahora como quieren compararse, que paguen buena recompensa monetaria a los familiares de los muertos”.