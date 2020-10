Lady Frijoles levanta polémica por posible embarazo

Mirian Zelaya confirmó hace unos días que se casó con Víctor Rodríguez

La famosa inmigrante deja en el aire si el ultrasonido es de ella o alguien más

Luego que anunciara su boda con Víctor Rodríguez, ahora Mirian Celaya, mejor conocida coo Lady Frijoles, levanta sospechas de un presunto embarazo por una polémica fotografía que subió a las redes sociales.

Este rumor empieza a correr a través de las redes sociales luego que la inmigrante que pasó por México publicara un corto video de un ultrasonido en su cuenta de Instagram @frijoleslady.

Fue apenas hace unos días que la famosa hondureña cambió su estado de Facebook en la que confirmó que se casó con su novio.

Lady Frijoles de quien se sospechan noticias de embarazo, alcanzó la fama por su paso con la caravana migrante, ya que en su estancia en México despreció un plato de frijoles.

Esta acción le provocó que millones de mexicanos le reclamaran su ‘ingratitud’, por lo que recibió críticas y hasta amenazas de muerte.

Al llegar a Estados Unidos, la deportaron a su país y para aprovechar su popularidad, una televisora le ofreció un trabajo como conductora.

En la imagen se puede ver un ultrasonido, aunque no se sabe si se le practicó a ella u otra persona, ya que no aparece el nombre de la paciente, pero de inmediato levantó sospechas entre sus seguidores y algunas personas reaccionaron con un me gusta. Además otra imagen causó revuelo pues se trata de una familia con una mujer embarazada, la cual dice “Mi familia está en manos de Dios”.

Lady Frijoles que deja la duda de si está embarazada, ha ganado terreno en las redes sociales tanto en Facebook e Instagram y su pareja es uno de sus principales fans, por lo que su amor es muy aplaudido en Honduras, ya que se mandan muchos mensajes cariñosos todo el tiempo.