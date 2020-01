Página

Una conocida cadena de hamburguesas con sede en Georgia se declara en bancarrota.

Krystal Co., dijo que, a pesar de la quiebra, todas sus ubicaciones permanecerían abiertas.

La compañía cerró más de 40 restaurantes durante el año pasado.

Krystal Co., la cadena de restaurantes con sede en Georgia conocida por sus pequeñas hamburguesas y servicio nocturno en todo el sudeste, se declaró en bancarrota, pero dijo que todas sus ubicaciones permanecerían abiertas.

Documentos de la corte federal mostraron que Krystal buscó la protección de bancarrota del Capítulo 11 en Atlanta. La compañía dijo que debía entre $ 50 millones y $ 100 millones a proveedores de alimentos, compañías de equipos y otros.

Krystal tiene alrededor de 300 restaurantes en 10 estados, de los cuales 182 emplean a 4.890 personas y son operados por la compañía, dijo el oficial de reestructuración Jonathan M. Tibus en un documento judicial. Otros 116 están a cargo de franquiciados, aseguró.

La compañía cerró anteriormente más de 40 restaurantes, incluidos 13 en diciembre, durante el año pasado, según documentos judiciales.

Los gustos cambiantes de los consumidores, los crecientes costos, los mercados laborales ajustados y el crecimiento de los pedidos de alimentos en línea contribuyeron a los problemas financieros de la compañía, dijo Tibus.

“Las acciones que estamos tomando están destinadas a permitir a Krystal establecer un negocio más fuerte para el futuro y lograr una reestructuración de manera rápida y eficiente”, destacó la compañía en un comunicado.

En noviembre, Krystal anunció la contratación de dos nuevos altos ejecutivos, el director de operaciones Tim Ward y el director financiero Bruce Vermilyea, durante lo que llamó un plan de revitalización.

Fundada en Chattanooga, Tennessee, en 1932, durante la Gran Depresión, Krystal es mejor conocida por sus pequeñas hamburguesas cuadradas servidas con bollos al vapor y cebollas picadas.

La compañía, que se autodenomina la cadena de comida rápida más antigua del sur, trasladó su sede al área metropolitana de Atlanta en 2013.

Muchos de sus restaurantes están abiertos las 24 horas del día o hasta la madrugada, lo que hace de Krystal una parada favorita para muchos después de una noche de fiesta.

Un gran Krystal ubicado en Bourbon Street en Nueva Orleans a menudo tiene largas colas después de la medianoche.

Krystal fue fundada por Rody Davenport Jr. y Glenn Sherrill unos 11 años después de que White Castle abriera en el Medio Oeste vendiendo una hamburguesa pequeña casi idéntica.

Krystal dijo en un documento judicial que tiene restaurantes en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee.