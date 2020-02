Página

1 de 4

Revelan videos de Kobe Bryant papá y se le ve su lado más tierno

El astro fue un gran padre de familia de acuerdo al material que subieron a redes

Siempre tuvo tiempo para convivir con sus hijas y esposa

Nuevos videos se han filtrado sobre el fallecido astro de la NBA, Kobe Bryant donde se revela su lado más tierno y paternal, en los que se le ve conviviendo de manera muy íntima con su familia y dejan claro que el ex basquetbolista fue un gran papá cabeza de familia y así lo han reconocido sus fans.

Este material fue subido el martes 4 de febrero en las redes sociales y ha causado gran conmoción entre los internautas ya que se le ve a Kobe Bryant en su papel de papá, lo mismo jugando, que dando un beso, cantando y haciendo deporte con su fallecida hija Gianna, por lo que de inmediato los seguidores reaccionaron de manera nostálgica.

Este video de Kobe Bryant papá se encuentra en las redes sociales y se observan varias imágenes en donde carga a sus pequeñas hijas, convive con ellas en diferentes circunstancias. A prácticamente dos semanas de su muerte, aún la herida no sana para su familia ni para sus fans, por lo que este video es una forma de reconocer el gran trabajo que realizó como padre de familia.

VEA EL VIDEO AQUÍ

Esta publicación puede verse en la página de Facebook de La Evolucion de los Lakers y hasta la noche de este miércoles 5 de febrero tiene más de 45 mil reacciones de me gusta, me entristece y me encanta, lleva más de 412 comentarios, también ha alcanzado la cifra de 696 mil reproducciones y se ha compartido alrededor de 7 mil veces.

En la publicación se puede ver el siguiente mensaje sobre Kobe Bryant papá: “El mejor video que verás hoy. Kobe siempre nos mostró ser el mejor jugador de su década y el mejor Laker de todos los tiempos. Pero también se encargó de demostrarnos que fue el mejor padre, su esposa así lo confirma. Él amaba ser padre. Muchas veces pensamos que el dinero es todo cuando en la realidad tener una familia vale más que cualquier dinero”.

En la secuencia de imágenes se puede ver a Kobe Bryant papá convivir con sus hijas en diferentes circunstancias y lugares: en la nieve, en un jet, en su casa, en fiestas, en restaurante e incluso en las canchas de basquetbol de la NBA, dejando en claro que su principal preocupación fue su familia.

Esta “versión” de Kobe Bryant papá ha dejado a muchos fasn con el corazón roto, debido a lo tiernas que resultan las imágenes que a decir de la página, fueron tomadas por Vanessa, la hoy viuda del astro.

Este material de Kobe Bryant papá es muy conmovedor, al grado tal que muchos de sus seguidores han resentido aún más la pérdida y las miradas se pierden en la imaginación de solo pensar cómo será la vida de las pequeñas que estaba acostumbradas a recibir una sonrisa, un abrazo y un beso de su padre todos los días.