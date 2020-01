View this post on Instagram

Mi corazón está hoy de luto 🖤, ha fallecido un gran amigo, hermano, confidente, productor y Manager, eso y más era Pete Salgado en mi vida. Todo ha sido tan repentino, ya no puedo hablar contigo, hay un silencio que me abruma, muchas lágrimas, muchos pensamientos bonitos de todo lo que compartimos algún día, de nuestra última conversación y el gran dolor que siento al saber que no te tengo broooo, me haces mucha falta, todavía estoy en Shock, mis sentimientos son encontrados, en realidad haces mucha falta . Te quiero mi brooo, big boy. Dios te bendice.A la familia y amigos los acompaño en su dolor. Sheyla. My heart is mourning today 🖤, a great friend, brother, confidant, producer and Manager has passed away, that and more was Pete Salgado in my life. Everything has been so sudden, I can no longer talk to you, there is a silence that overwhelms me, many tears, many beautiful thoughts of everything we share some day, of our last conversation and the great pain I feel to know that I do not have broooo , I really miss you, I'm still in Shock, my feelings are mixed, you really need a lot. I love you my brooo, big boy. God bless you. I accompany the family and friends in their pain. Sheyla. @petesalgado