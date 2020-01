Página

El actor Julián Gil tuvo que ser trasladado a un hospital de Miami para ser operado de emergencia debido a que tenía fuertes dolores.

Durante las últimas horas, Gil venía presentando dolores intensos y que resultó ser una hernia umbilical.

La intervención de emergencia se llevó a cabo en un hospital de la ciudad de Miami, Florida, aunque aun se desconocen los detalles.

Según Alberto Navarro, relacionista público del actor, se trató de una operación de rutina y Julián Gil volvería hoy mismo a su casa, informó “Suelta la Sopa”.

El programa también publicó a través de su cuenta de Intagram un video en el que se ve cómo preparan al paciente para la operación.

Julián Gil operado de emergencia y culpan a Marjorie de Sousa

Al salir del quirófano, el ex de Marjorie de Sousa utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que todo estaba bien.

En una primera historia de Instagram se ve la cinta que le colocan a los pacientes en la muñeca con su nombre: Julián Elias Gil Beltrán.

En la siguiente imagen se le ve recostado en una cama de hospital con toda una serie de artefactos monitoreando su salud y un mensaje en el que indica: “Todo está bien. Operación de hernia umbilical”

La situación fue realmente un imprevisto ya que apenas hace unos días el actor apareció, perfecto de salud, en un evento en Punta Cana, República Dominicana.

Así lo confirmó una seguidora que escribió: “Pero si el ayer estaba bien en el aeropuerto”

Sin embargo, otros seguidores insinuaron que precisamente Marjorie de Sousa tuvo algo que ver con lo que le ocurrió al actor.

“Eso fue Marjorie que le hizo brujería”, “Dios te ayudará a salir bien de ahí! Esperemos que Marjorie no llegue con ataques”, “Marjorie qué tal si Julián no pudiera darte más dinero?? No es inmortal, así que déjate de tonterías y se mejor ser humano”, “Ese hombre es un bombón. Dios lo cuide, la Marjorie no merecía ese hijo de Julián”, dijeron algunos fanáticos.

Otro más osado se atrevió a sugerirle un procedimiento médico diferente: “Que le hagan la vasectomía de una vez para que ya no vaya a los juzgados”

Mientras que desacreditaron por completo su aparición ante las cámras justo antes de ser operado: “Es necesario que hasta video pida que le tomen? Puro show. Ahora entiendo a Marjorie”

Aparece ¡muy juntito! a Fernando Colunga y confirman sospechas (FOTOS)

Tras revelar si se ha sometido a cirugías, Fernando Colunga apareció en una foto con Julián Gil y se confirmaron las sospechas.

Sin duda alguna, Fernando Colunga ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Y aunque el actor es tajante al hablar de su vida privada, varios ‘secretitos’ se han destapado en entrevistas.

Pero en esta ocasión, el histrión apareció en una espectacular fotografía junto al también intérprete Julián Gil, donde se les vio compartiendo desde Punta Cana, en República Dominicana, donde se celebrará un festival de cine.

En la postal apareció Julián Gil con una playera tipo polo en color blanco y cachucha del mismo tono, con la barba ligeramente crecida y teñida por algunas canas, pero eso sí, con un cuerpo muy musculoso y con la galanura que lo ha caracterizado a lo largo de los años.

Mientras a su lado estuvo Fernando Colunga, presumiendo camisa desabotonada en color guinda, pantalón de mezclilla en tonos claros, su rostro perfectamente afeitado, cabellera negra por completo y ligeramente más delgado que Julián Gil.

Las postales continuaron y se fueron alejando de los actores, revelando el atuendo completo que lucieron para presumir su amistad.

Julián optó por algo más cómodo, con sandalias y short, mientras Fernando Colunga, fiel a su estilo y ante todo presumiendo su elegancia, utilizó zapatos y pantalón apropiado para ese lugar.