Rápidamente sus más de medio millón de seguidores no dudaron en decir cuál era su fotografía inédita favorita, destacando que la mejor sin duda era la primera, en donde tanto Juan como Jenni aparecían con una enorme sonrisa en su rostro: “La primera es mi favorita, por la sonrisa de los dos”, “La 1, me encanta, sin tabús y super libres”.

“Es difícil, pero creo que Jenni hubiera hecho lo mismo por mí. A veces tienes que sacrificar parte de ti por el ser que amas, pero lo haces porque lo amas. Fue muy duro para Gustavo. Jenni y yo teníamos una relación muy chida, pero me imagino que Gustavo se siente con Jenni como yo me siento con Rosie, es mi hermanita”.

Los restos de Jenni Rivera fueron entregados a una funeraria

Los hermanos Rivera tomaron la decisión de entregar los restos de la cantante a una funeraria. Coincidentemente, la dueña de ese lugar era manager de Lupillo Rivera. Al día siguiente, regresarían a California con los restos de La Diva de la Banda.

“Nos fuimos esa noche a cenar a un restaurante y hablamos como hermanos. En la terapia que he tomado, me han dicho que yo jamás he enfrentado ‘eso’ de mi hermana, y por eso desde que se fue, me perdí en el trabajo”, compartió Juan Rivera.