Encuentran muerto a estrella de Disney

El actor Tommy Kirk fallece a los 79 años de edad

El vecino del difunto actor encontró su cuerpo en su casa de Las Vegas Muere estrella Disney Tommy Kirk. El maravilloso mundo de Disney se encuentra de luto por el fallecimiento de una de sus estrellas que destaco en esta cadena popular. Se trata del actor Tommy Kirk quien perdió la vida este miércoles en su domicilio ubicado en Las Vegas, Nevada, cuando fue encontrado por otra persona. Relacionado Hallan otro cuerpo en lugar donde encontraron cadaver de Gabby Petito; se trata de Robert Lowery (FOTOS) Mhoni Vidente comparte sus predicciones para octubre Asesinan a balazos al periodista Manuel González Reyes en Cuernavaca Distintos medios de comunicación informaron de la muerte de la estrella infantil en la década de los 60, gracias a un vecino del hoy occiso quien lo encontró ya sin signos vitales dentro de su casa alrededor de las 8 de la noche. Hasta el momento no se sospecha del vecino que lo encontró, según The Sun. Muere el actor Tommy Kirk Tommy fue encontrado muerto en su domicilio en Las Vegas, Nevada a la edad de 79 años, hasta el momento no han dado a conocer las causas de la muerte. El artista es reconocido por participar en el filme clásico de Disney de 1957 Old Yeller. En donde compartió escenario con Dorothy McGuire, Fess Parker y Kevin Corcoran en la película. El clásico de Disney “Old Yeller” cuenta la historia de un adolescente, interpretado por Tommy, que llega a amar a un perro callejero mientras ayuda a su madre y su hermano menor a administrar su casa en Texas mientras su padre está fuera de la ciudad en un arreo de ganado.

Muere estrella Disney Tommy Kirk: Estrella de Disney Después de destacar en su papel conocido en la película “Old Yeller”, Tommy se convirtió en toda una estrella infantil, que además era uno de los favoritos de Disney. Siendo uno de los destacados niños Disney de aquella generación en donde se filmaron los clásicos de esta cadena. Después de consagrarse como una estrella, Tommy siguió participando en papeles protagónicos de distintas películas de Disney. Tales como The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson y The Misadventures of Merlin Jones, entre otros. Cabe mencionar que Tommy fue descubierto en 1954 cuando solo tenía 13 años, según The Sun.

Muere estrella Disney Tommy Kirk: Un joven actor Siendo tan joven impresionó a la audiencia mientras actuaba junto a Will Rogers Jr. en la producción de Ah, Wilderness! De Pasadena Playhouse. Se cree que Tommy reservó la obra porque fue la única persona que hizo una audición para el papel. El hoy fallecido solo tenía cinco líneas en la obra, aunque llamó la atención de un agente de talentos que lo contrató. Poco después de la obra, Tommy Kirk lo incluyó en un episodio de TV Reader’s Digest. Luego actuó en The Mickey Mouse Club, y apareció como invitado en Lux Video Theatre, Frontier, Big Town, Crossroads, Gunsmoke, Letter to Loretta y Matinee Theatre, consagrándose en la televisión.

Muere estrella Disney Tommy Kirk: Lo despidieron por ser homosexual Luego de haber brillado en la pantalla chica como un niño Disney, Tommy Kirk fue despedido por la compañía en el año de 1964, debido a que confesó ser homosexual, esto sucedió cuando el tenía 21 años de edad. “Cuando tenía unos 17 o 18 años, finalmente me admití a mí mismo que no iba a cambiar. No sabía cuáles serían las consecuencias, pero tenía la sensación definitiva que iba a arruinar mi carrera en Disney y tal vez toda mi carrera como actor. Todo iba a llegar a su fin”, dijo Tommy.

Muere estrella Disney Tommy Kirk: “Me involucré con alguien y me despidieron” Después de haber admitido su orientación sexual, la compañía lo despidió y el actor mencionó: “Disney era un estudio de cine familiar y se suponía que yo era su joven protagonista. Después de que descubrieron que estaba involucrado con alguien, ese fue el final de Disney. Finalmente, me involucré con alguien y me despidieron”. Tommy continuó participando en películas después de su pelea con Disney, aunque admitió no estar orgulloso de sus papeles de actuación posteriores. No se puede negar que Tommy dejó un legado con Disney, ya que fue incluido como Leyenda de Disney en 2006.

Muere estrella Disney Tommy Kirk: ¿No lo despediste porque era gay? A través de las redes sociales varias celebridades aprovecharon para compartir un mensaje de despedida para este gran actor, pero los que se llevaron los reflectores, fue la cuenta de Twitter de Disney, quien envió un mensaje: “Nos entristece el fallecimiento de Tommy Kirk, la querida e icónica estrella de los favoritos de la familia Disney de las décadas de 1950 y 1960 como Old Yeller, The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson y The Misadventures of Merlin Jones”. Inmediatamente los internautas comenzaron a recordar que la compañía lo despidió injustamente: “Y sin embargo, como no era un hombre, lo despediste”, “¿No lo despediste porque era gay?”, “De adulto hizo Monkeys Uncle, que también fue un éxito, pero lo descartaron porque era gay. Le costó encontrar trabajo debido a Disney”, fueron algunos de los comentarios.

