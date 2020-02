José Manuel Figueroa cantó en boda de Gisel

Gisel es la hija de el ‘Chapo’

Dijo que ignoraba quiénes eran sus clientes

José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, estalló luego que se le cuestionara su asistencia a la boda de la hija del narcotraficante mexicano, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Según dieron a conocer algunos medios de comunicación, José Manuel Figueroa asistió para cantar a la espectacular boda de Grisel Guzmán, la hija del ‘Chapo’, recluido actualmente en una prisión de Estados Unidos.

“Que pregunta tan más…ilógica… No me enojo, no me enojo, pero la verdad vengo a trabajar ahorita y vengo ya tarde, a mí me contratan para ir a trabajar y yo voy y canto con mucho gusto… ¿debo de negarme?”, dijo el cantante.

Asimismo, el hijo de Joan Sebastian aseguró que no vio a nadie sospechoso ni a personas armadas. “Yo vi una fiesta de gente que se estaba divirtiendo, no recuerdo el nombre de la pareja, discúlpenme… pero sí me pidieron en particular una canción y bailaron la canción… no me invitaron a cenar”, destacó.

Molesto por las preguntas de la prensa, José Manuel Figueroa aseveró que trabaja donde le pagan y no hace distinciones. “Yo arriba del escenario tengo que cantarle a buenos, malos, mujeres exóticas y santas, yo no puedo decir a quien cantar”.

A pesar de que se le cuestionó también sobre las narcomantas que aparecieron en Juliantla en las que se involucra a su tío Federico Figueroa con el crimen organizado, el cantante se fue del lugar sin dar una opinión al respecto.

Y es que al parecer, además de Jusé Mauel Figueroa, algunos medios de comunicación aseguraron que Calibre 50 y Julión Álvarez, también amenizaron la boda de la hija del conocido narcontraficante, el ‘Chapo’.

Según dio a conocer el diario digital argentino, Infobae, el pasado 25 de enero, Grisel Guzmán, hija del famoso capo, contrajo nupcias en la Catedral de Culiacán, Sinaloa, México, con Edgar Cazares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, conocida como ‘La Emperatriz del Narco’.

En la cuenta de Instagram de Chica Picosa, se publicó un video de la presunta boda de la hija de el ‘Chapo’, así como algunas fotografías del evento.

En el video se puede apreciar a la pareja bailando el vals, mientras que de fondo se escucha ‘Contigo’, canción interpretada en vivo por Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50.

Otro de los artistas que cantaron en la boda de Gisel Guzmán, fueron abordados por la prensa para cuestionarles sobre lo sucedido. Uno de ellos fue el vocalista de la banda Calibre 50, Edén Muñoz, quien según afirmó a un reporteros de diversos medios de comunicación, no sabían que estaban cantando para la hija del narcotraficante.

El cantante aseguró que su banda hace eventos privados, “pero sinceramente por respeto a la gente que nos contrata, yo nunca ando preguntando quién es”, aseguró.

Edén Muñoz fue abordado por los periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde reiteró que solo se trató de trabajo.

Mientras tanto, el cantante Julión Álvarez no ha realizado ningún comentario al respecto.