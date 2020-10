El cantante Johnny Lozada se sincera de más y cuenta la verdad de su exagrupación Menudo

Todos se sorprenden de las revelaciones que hace en plena transmisión de televisión

Los internautas critican al artista y algunas personas dicen que no fue sincero

El cantante Johnny Lozada se sincera de más y cuenta la verdad de su exagrupación Menudo y todos se sorprenden de las revelaciones que hace en plena transmisión de televisión.

Todo sucedió durante el programa de Despierta América, cuando el artista decidió hablar sobre algunos aspectos que sucedieron mientras fue integrante del grupo.

Esto en relación al estreno de la serie que hablará de los supuestos abusos sexuales, físicos y psicológicos que sufrieron durante el tiempo que permanecieron activos en los escenarios.

Para ver el video haz click aquí.

Fue el conductor del programa Despierta América, Alan Tacher quien dio una introducción de la polémica que ha causado esta situación, en su estreno.

En las primeras delcaraciones de Johnny Lozada sobre de los dichos de Roy Roselló que sufrió abuso sexual dentro de la agrupación.

A esto él dijo: “Me conmueve lo que estoy escuchando, porque oigo un compañero triste, que está dando su historia y no ha sido validada como debe ser, tengo muchos sentimientos encontrados, aparentemente todas las historias fueron distintas durante todo este proceso”.

Y aclaró que él vivió una época totalmente distinta y que para él “fue otra cosa, no estoy desvalidando a nadie, no quiero que me tomen de esa manera, porque este tipo de cosas no deben tomarse de una manera muy liviana”.

A continaución te dejaremos las opiniones de la gente sobre las declaraciones en las que dice Johnny Lozada sobre Menudo que él no vio este tipo de cosas.