Con cara lavada y desde el baño, Jennifer López anuncia su colección de cosméticos y la acusan de usar botox

Jennifer López anuncia el lanzamiento de su nueva colección de cosméticos en Instagram.

JLo afirma que su piel y rostro lucen así debido a tratamientos con ingredientes naturales

Sus seguidores argumentan que ese rostro también es a base de botox.

Jennifer López anunció mediante sus redes sociales que ya se encuentra lista su nueva colección de cosméticos llamada JLo Beauty y cuidado de la piel, sin embargo, la interprete fue duramente criticada por sus seguidores, tachándola de usar botox.

El día de hoy la cantante de 51 años, Jennifer López, compartió en su cuenta oficial de Instagram la noticia de que su nueva colección de cosméticos ya se encontraba disponible.

En el video, la ex esposa de Marc Antony aparecía sin una gota de maquillaje, todo con el fin de promocionar esta nueva marca de cosméticos y de cuidado de la piel en donde busca crear una “amplia armonía” entre sus consumidores.

“Una de las principales preguntas que me han hecho durante años es sobre el cuidado de mi piel, cuales son mis secretos o que crema uso para lucir así. Bueno, aquí están todos mis secretos” argumentó JLo en le video.

Fue hace unos meses atrás cuando Jennifer López había anunciado que estaba preparando esta nueva colección de cosméticos, la cual consta de maquillaje, productos hidratantes, jabones, lociones, y mascarillas, todo para tener el mejor cuidado de tu piel.

Según la misma cantante argumentó que había agrupado todo lo que había aprendido respecto al cuidado de la piel, sin meter mano de algún doctor o de una jeringa, siendo todo a base de ingredientes naturales.

“Yo solo quiero experimentar con algo más natural, aceites, etc. He probado de todo, tanto productos baratos, como productos caros, aunque básicamente son los secretos que mi madre me ha dado desde que soy joven”.

Sin embargo, lo que menos se esperaba Jennifer López al lanzar esta nueva colección de cosméticos era que sus seguidores comenzaran a criticarla, argumentando que ella de natural no tenia nada y que su belleza también tenía que ver con el botox.

