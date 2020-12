Billie Eilish confesó lo inesperado en entrevista para Vanity Fair

La cantante estadounidense compartió que tiene un tatuaje que nadie verá

La intérprete de Ocean eyes está a unos días de cumplir 19 años de edad

En reveladora entrevista que concedió a la revista Vanity Fair, la cantante estadounidense Billie Eilish compartió que tiene un tatuaje que nadie verá y que hace referencia a uno de los aspectos más importantes de su vida.

A través del canal oficial de YouTube de Vanity Fair, Billie Eilish, quien ha obtenido hasta el momento cinco premios Grammy, participó en una dinámica en la que se le hizo las mismas preguntas en un periodo de cuatro años.

Nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, la intérprete de temas como Ocean eyes, When the party’s over y No time to die, dijo que por fin cumplió su promesa de entrar por todo lo alto a la mayoría de edad al hacerse su primer tatuaje.

Billie Eilish aseguró que el diseño hace referencia a uno de los aspectos más importantes de su vida, aunque hasta el momento ha decidido ocultarlo por el significado tan personal que tiene para ella.

16 canciones nuevas de Billie Eilish

En otro orden de ideas, la cantante estadounidense se dijo satisfecha por la gran carga de trabajo que ha tenido a pesar de la pandemia que se vive actualmente en todo el mundo.

Dentro de lo que ha hecho en estos meses junto a su hermano Finneas O’Connell, quien también es su productor y compositor, se encuentran 16 nuevas canciones que conformarían su segundo disco y el cual es esperado por sus fans de todo el mundo.

A pesar de esto, Billie Eilish confesó que le costó mucho concentrarse en las primeras semanas de la pandemia, pero no ha sido impedimento para que desde julio haya lanzado sencillos como My Future y Therefore, I Am.

