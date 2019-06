Página

Jacky Bracamontes y su familia aumentan

Su hermano confirmó que se encuentra junto a su esposa esperando a su primer bebé

Jacky Bracamontes no dudó en felicitar al futuro papá

Jacky Bracamontes y su familia crecen. Si muchos pensaban que Jacky Bracamontes se encontraba en espera de su sexto bebé, están equivocados.

Y es que en esta ocasión se trata de su hermano Jesús Bracamontes, quien confirmó que viene otro nuevo bebé en camino.

El gemelo de la exMiss México, Jesús Bracamontes, compartió en sus redes sociales que junto a su esposa, Lorenia pronto serán padres.

En una imagen mostraron el ultrasonido y con este mensaje confirmaron todo: “Lo mejor está por venir (The best is yet to come)”.

La pareja del hermano de Jacky dijo en sus redes que el bebé llegará en diciembre próximo.

Jacky por su parte celebró emocionada la noticia y les dijo: “¡Muchas felicidades! Qué emoción!”.

Jacky Bracamontes sigue feliz con el nacimiento de sus mellizas. Y es que sus bebés han sido la sensación desde que vinieron a este mundo, sin embargo así como se desataron comentarios positivos, también están expuestas a que les descubran ‘algo raro’.

Y es que esto fue lo que sucedió en la más reciente imagen que compartió Jacky Bracamontes en la que recibió junto a sus mellizas una visita, sin embargo en los comentarios aparecieron mensajes sobre que una de las bebés tenía ‘algo extraño’ en su físico.

En la fotografía, la presentadora de ‘La Voz’ aparece muy guapa y sonriendo vestida con un top negro que acompañó con elegante joyería y jeans mientras carga a una de sus hijas quienes lucen algo ‘asustadas’ por la inesperada foto.

Junto a Jacky Bracamontes se encontraba la abuela de las niñas, Jacqueline Van Hoorde quien visitó a las mellizas Emilia y Paula.