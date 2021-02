Inmigrante hispano ‘detiene’ a dos peligrosos reos que escaparon de prisión y los entrega a la policía

El hombre de origen mexicano, denuncia presunta discriminación porque no le reconocen su esfuerzo

Defiende a su mujer y se enfrenta a golpes con los delincuentes en Arizona

Inmigrante hispano detiene reos, se viste de ‘héroe’ tras liarse a golpes con dos peligrosos reos que escaparon de prisión, los ‘detiene’ y entrega a la policía en Arizona, pero nadie le agradece y denuncia presunta discriminación, de acuerdo al portal de noticias usnews y la agencia EFE.

Los dos prófugos escaparon de la prisión estatal de Arizona en Florence y gracias a la ayuda de un inmigrante mexicano que luchó contra ellos para defender a su familia, logró someterlos y entregarlos a las autoridades.

“Sabía que eran los prófugos, ya los había mirado en la televisión y traían uniforme anaranjado. Durante veinte minutos estuve peleando con ellos. Saqué fuerzas por mi familia; me dio mucho coraje que golpearan a mi mujer”, dijo Luis Álvarez, de 58 años.

El inmigrante hispano que detiene a reos reside en Coolidge (Arizona), dijo a EFE que “no sabe de dónde” sacó tanta fuerza para combatir mano a mano a los dos reclusos considerados de alta peligrosidad, quienes allanaron su hogar y golpearon a su esposa Rosalina López el pasado jueves.

El hispano dijo que su esposa sufrió rasguños y moretones cuando John B. Charpiot y David T. Harmon, los prófugos, la atacaron. “Ellos quisieron escapar, pero yo los detuve. Lo bueno es que los vencí. Se cansaron; a la mejor venían cansados de tanto caminar”.

“Cuando llegó la policía los solté; es cuando se ven corriendo brevemente en el video. Pero me no me gustó que nunca me mencionaron en la captura. Fue una discriminación”, agregó el trabajador del campo.

Inmigrante hispano que detiene reos dijo: “Entraron por la puerta del perro. Mi esposa pensó que era yo cuando escuchó ruidos; estaba acostada en el cuarto. Fue cuando escuché sus gritos. Andaban desesperados pidiendo dinero y las llaves del carro”.

Sobre la pelea, el inmigrante hispano que detiene a reos dijo: “Cuando llegué a la puerta, intenté abrirla, pero estaba bloqueada, fue cuando un hombre metió la mano gritando por las llaves del camión. Cuando sacó la mano por la puerta, la tiré, arrastrándolo afuera y empezamos a pelear”.

