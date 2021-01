Con gran entereza, según puede verse en un video de la audiencia en un tribunal del condado Volusia publicado en medios locales, Ramos, ahora de 17 años y vestido con un uniforme naranja y encadenado, pidió perdón a toda su familia, rindió homenaje a su madre, a quien definió como “una persona bella”, y subrayó que no pretendía buscar “justificaciones” por lo que hizo.

Fox News relató que el alguacil del condado de Volusia, Mike Chitwood, dijo que Ramos era uno de los “tres principales sociópatas” que había conocido en su vida poco después de arrestarlo. Y agregó que el adolescente no mostró remordimiento y se jactó de tratar de encubrir el asesinato en aquel entonces.

Los investigadores detallaron que Ramos afirmó que su madre tardó 30 minutos en morir, apuntó Fox News citando a WKMG-TV en Orlando.

“Ver lo frío, insensible y calculador que era, creo que probablemente fue lo más impactante para todos nosotros”, dijo Chitwood a WKMG. “No hay señal de remordimiento alguno”.

Sin embargo, como mencionó la agencia Efe también, Ramos se mostró más arrepentido en su sentencia.

“Me niego a poner excusas por mí mismo. Solo puedo pedir perdón”, expresó el adolescente en la corte, según FOX 35. “Debido a mis acciones, nunca llegaré a conocer realmente a mi madre. No solo me he robado a mi madre de mí mismo, sino también de todos los demás”.

En la sentencia, la tía del adolescente dijo que los últimos dos años habían sido “extremadamente difíciles” para su familia.