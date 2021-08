Principalmente, la gente criticó que la mamá no motive a su hija a resaltar sus atributos no sólo físicos, sino interiores e intelectuales y que con ese regalo, la motiva a solo fijares en su apariencia física sin darle valor alguno a lo interior.

El video fue subido a las rede sociales y de inmediato causó impacto entre los internautas, ya que no vieron de buena manera la forma en que la madre intentó festejar a su pequeña y argumentaron su molestia con algunos comentarios.

El video ha causado tanta polémica que hasta la mañana de este miércoles 25 de Agosto de 2021 superaba ya las 50 mil 500 reproducciones y más de 110 comentarios de la gente que la mayoría, no estaba conforme con lo que veían.

“Eso es lo que llaman influencer. Gente que no tiene nada en la cabeza”, “si el cirujano al que la lleven es consciente y honrado jamás la operará! Si es uno de esos carniceros lo hará claro que si! A partir de los 17 deben operarse”, opinaron más personas. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Influencer regala cirugía

“POR ESO HAY TANTA GENTE PLÁSTICA”

Otra persona más dijo: “¿Pero no le han visto la nariz de tucán que tiene la chiquilla? Jajajaja ya dejemos de criticar todo por solo envidia, porque ahora todo parece ser malo si tiene el dinero que se lo gasten como quieran y ya dejen que la gente viva su vida, cada que haga lo que le de la gana”.

“Pobre niña”, “si no le gusta su nariz que se la opere, no tiene porqué agradarle a otro esa decisión”, “con razón hay tanta gente plástica en la sociedad por estás tipas”, “menos mal mi hija no vive del que dirán, orgullosa de ti”, comentaron más personas. Archivado como: Influencer regala cirugía